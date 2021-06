Meghan Markle et Harry suscitent des craintes chez les Amérindiens d’utiliser de «l’eau bénite» pour le jardin | Royale | Nouvelles

in

Eleanor Fishburn, membre du groupe Barbareño-Ventureño de la tribu Chumash, a fait part de ses inquiétudes quant à ce que les résidents de Montecito, dont Meghan et Harry, pourraient utiliser pour arroser leurs jardins. Montecito a été créé sur des terres qui appartenaient autrefois à la tribu Chumash et abrite plusieurs sources chaudes et froides ainsi que des rivières souterraines.

Ces sources d’eau potable sont considérées comme de l’eau bénite et rituelle par la tribu de Mme Fishburn.

Par conséquent, la possibilité que les résidents locaux actuels de Montecito détournent cette eau considérée comme sacrée pour arroser leurs somptueux jardins est bouleversante pour la tribu.

Mme Fishburn a déclaré au Sun : “Pour nous, cette eau est une eau pure, une eau bénite et une eau de cérémonie.

“En tant que population autochtone, c’est sacré pour nous et l’idée que les habitants de la région utilisent l’eau des sources pour arroser leurs jardins est quelque chose qui ne nous convient pas.”

On ne sait pas si Meghan et Harry puisent de l’eau dans ces sources considérées comme sacrées par Mme Fishburn.

Elle a poursuivi: “Ce serait formidable s’ils venaient pour que nous puissions expliquer notre histoire et notre culture et leur faire savoir à quel point l’eau est sacrée pour nous.

“Ce serait bien de leur expliquer que s’ils utilisent l’eau pour irriguer leur jardin, ils ont un autre choix.”

On pense que la tribu Chumash a commencé à vivre dans la région de Santa Barbara à partir d’environ 700 après JC.

Leur maison de 18 671 pieds carrés aurait 16 salles de bains et neuf chambres au-dessus d’un salon de thé, une maison d’hôtes de deux chambres, une piscine, une salle de sport et un court de tennis.

Comme Meghan l’a révélé lors de l’interview historique des Sussex avec Oprah Winfrey diffusée en mars, elle et Harry ont également un poulailler dans leur jardin.

Il abrite des poulets sauvés par la duchesse de Sussex.

Le prince Harry et Meghan ont déménagé en Californie avec leur fils Archie fin mars 2020, quelques jours seulement avant de se retirer officiellement de la famille royale.

Pendant leurs premiers mois aux États-Unis en famille, les Sussex sont restés les invités de l’acteur et producteur Tyler Perry dans sa maison de Los Angeles.

Cela a été confirmé par le prince Harry lorsqu’il est apparu dans un épisode du podcast Armchair Expert.

Parlant de l’intrusion médiatique que sa famille a subie à Los Angeles, il a déclaré: “Nous avons passé les trois premiers mois et demi à vivre chez Tyler Perry.

« Les hélicoptères, les drones, les paparazzi coupant la clôture, c’était de la folie.

“La réponse des gens était à quoi vous attendez-vous si vous vivez à LA.”

Après avoir expliqué que lui et Meghan n’avaient jamais eu l’intention d’établir leur vie post-royale dans la ville animée, le duc a poursuivi: “Eh bien, tout d’abord, nous ne voulions pas vivre à LA.

“C’est une sorte de zone de transit avant d’essayer de trouver une maison.

“Deuxièmement, comme c’est triste que si vous vivez à LA et que vous êtes bien connu, vous n’avez qu’à l’accepter.”