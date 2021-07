Meghan Markle et Harry veulent que leurs enfants grandissent normalement alors que l’avenir royal est incertain | Royale | Nouvelles

L’expert royal Richard Fitzwilliams a insisté sur le fait qu’il était trop tôt pour spéculer sur le type d’avenir des enfants de Meghan Markle et du prince Harry, Archie et Lilibet. Lors d’une interview avec Express.co.uk, M. Fitzwilliams a noté que la vie de leurs cousins ​​était un peu plus prévisible. Il a souligné que les enfants du prince William et de Kate devraient devenir des membres de la famille royale et participer à des engagements royaux.

Cette certitude ne s’étend cependant pas aux enfants de Meghan et Harry.

M. Fitzwilliams a déclaré: “En ce qui concerne Charlotte, George et Louis, ils deviendront un jour des membres supérieurs de la famille royale et effectueront des engagements royaux.

“Différents autres cousins ​​d’Archie et Lilibet n’auront pas ou n’auront probablement pas d’engagements royaux comme certains le feront.

“Les enfants Cambridges le feront, mais les enfants Wessex ne le feront pas.”

L’expert royal a noté que l’avenir d’Archie et de Lilibet est incertain et difficile à prévoir.

“En ce qui concerne les États-Unis et Archie et Lilibet, il est terriblement tôt pour prédire ce qui va se passer.

“Il est également trop tôt pour prédire quel genre d’avenir Harry et Meghan voudraient pour eux.

“Nous comprenons qu’ils veulent qu’ils grandissent le plus normalement possible.

Il a déclaré: “Il s’agira de voir les causes auxquelles aspirent Meghan et Harry, nous connaissons celles qui les tiennent le plus à cœur.

“Des choses comme la diversité, l’égalité des genres, l’environnement, la santé mentale et comment cela se développe.

“Il ne fait aucun doute qu’ils vont faire plus de travail caritatif mais précisément de quelle manière.

“C’est absolument impossible à prévoir car tout peut arriver.