Meghan Markle et Kate Middleton battues par surprise royale au concours de beauté de Firm | Royale | Nouvelles

Kate et Meghan ont été reconnues et appréciées pour leur travail et leurs points de vue à travers le monde. Depuis qu’ils ont rejoint la famille royale, ils ont mené des projets importants et soutenu des causes qui leur tiennent à cœur.

La duchesse de Cambridge s’est penchée sur le sujet des premières années et s’est inspirée de sa passion pour la photographie pour lancer le concours Hold Still lors du premier verrouillage national.

La duchesse de Sussex concentre son travail sur l’égalité des sexes, le soutien communautaire et le bien-être animal, entre autres.

Les deux membres de la famille royale ont également collaboré pour soutenir des projets axés sur la santé mentale et aider les personnes aux prises avec celle-ci.

Bien qu’ils aient acquis une grande popularité et beaucoup d’appréciation parmi leurs partisans, il leur manque un titre reçu par un membre moins connu de la famille royale.

Lady Amelia Windsor a été sacrée “le plus beau membre de la famille royale” en 2016 par le magazine de haute société et de mode Tatler.

La 42e prétendante au trône est apparue sur la couverture du magazine l’année de ses 21 ans.

Elle avait été le premier membre de la famille royale à apparaître sur la couverture de Tatler depuis 2008, lorsque le magazine présentait la princesse Eugénie qui avait 18 ans.

Lady Amelia, qui s’appelle Mel, est la petite-fille du duc de Kent, l’un des cousins ​​germains de la reine.

LIRE LA SUITE: Sophie Wessex et Edward “rafraîchissants” et “élégants” à regarder

Cela fait de Lady Amelia la cousine germaine de la reine deux fois supprimée.

Le jeune homme de 26 ans est également un troisième cousin des princes William et Harry.

Le père d’Amelia est le premier-né du duc de Kent, le comte de St Andrews, qui héritera du duché de Kent.

Sa mère est Sylvana Palma Windsor, comtesse de St Andrews, historienne et conférencière en histoire à l’Université de Cambridge.

A NE PAS MANQUER

Compte tenu de son éloignement du trône, Lady Amelia n’est pas une royale active mais est souvent apparue sur le balcon du palais de Buckingham aux côtés de la famille élargie du souverain pour participer aux célébrations de Trooping the Color.

En mai 2019, elle figurait également parmi les invités au mariage de Lady Gabriella Windsor.

Après avoir été diplômée de la St Mary’s School d’Ascot, Lady Amelia a pris une année sabbatique avant de s’inscrire à l’Université d’Édimbourg, où elle a étudié le français et l’italien.

Elle est depuis devenue mannequin, signée avec la même agence – Storm Model Management – qui a découvert Kate Moss et Cara Delavingne.

En plus d’avoir défilé pour des marques de renommée mondiale telles que Dolce & Gabbana, Lady Amelia a également sorti en 2018 une collaboration avec Penelope Chilvers pour une ligne de chaussures.

20% des bénéfices de sa collection de chaussures ont été reversés à War Child, qui soutient les enfants dans les zones de conflit.

Lady Amelia est également devenue une collaboratrice de magazines, écrivant sur les modes de vie, la mode et la durabilité.

Au cours des dernières années, elle a montré un vif intérêt pour l’environnement et a parlé de son amour pour la mode éco-responsable.

En 2018, elle a déclaré au Daily Telegraph : « Nous sommes tous conscients de l’énorme crise du plastique et de ses effets sur notre planète.

“La mode joue un rôle clé dans ce domaine, mais il existe également des moyens d’y faire face.

“Stella McCartney est quelqu’un à admirer dans ce sens, elle met l’accent sur le fait que vous pouvez être durable et élégant dans sa collection.

« Cela devrait être quelque chose que tout le monde recherche lorsqu’il fait ses achats maintenant ».

Lady Amelia vit avec sa sœur Lady Marina dans un appartement de Notting Hill à Londres.