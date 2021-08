Meghan Markle et Kate Middleton figurent sur la liste des 25 femmes influentes de Vogue | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Sussex et de Cambridge, 40 et 39 ans, ont reçu le grand honneur pour leur travail caritatif et leur statut influent. Au cours des années précédentes, le magazine n’avait choisi d’inclure qu’un seul membre de la famille royale, ce qui rend cette décision sans précédent pour le titre de la mode.

La duchesse de Sussex a déjà été incluse dans la liste très convoitée de Vogue, le magazine qualifiant la royale de “féministe de campagne biraciale d’Amérique” qui “aide à forger une nouvelle identité du 21e siècle pour la monarchie” en 2018.

Elle a figuré sur la liste pendant deux années consécutives, mais a été omise en 2020.

Cette année, cependant, la duchesse de Cambridge figurait en premier sur la liste.

“Avec la fin plus éclatante des fonctions royales en grande partie suspendues pendant le verrouillage, c’est son travail caritatif plutôt que ses choix de mode qui ont fait la majorité des gros titres”, a écrit le magazine.

La duchesse de Sussex a entrepris de nombreux projets et a publié un livre pour enfants intitulé The Bench en juin.

Plus tôt cette semaine, la duchesse de Sussex a lancé sa nouvelle initiative, 40×40, une invitation aux personnes à donner de leur temps pour aider les femmes qui ont souffert de la pandémie à reprendre le travail.

Meghan a déclaré: «Parce que j’ai 40 ans, je demande à 40 amis de donner 40 minutes de leur temps pour aider à mentorer une femme qui se mobilise pour réintégrer le marché du travail.

« Plus de 2 000 000 de femmes rien qu’aux États-Unis et des dizaines de millions dans le monde ont perdu leur emploi à cause de Covid.

“Je pense que si nous le faisons tous et que nous consacrons tous 40 minutes à une sorte de service actif, nous pouvons créer un effet d’entraînement.”

D’autres femmes influentes incluent les créatrices de mode Vivienne Westwood et Priya Ahluwalia ainsi que Soma Sara, fondatrice de Everyone’s Invited.

Tout le monde invité a été créé pour que les femmes et les hommes puissent publier anonymement des témoignages d’une expérience d’agression sexuelle.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon et l’écrivain et réalisateur Emerald Fennell figuraient également sur la liste convoitée.

Mme Fennell a joué Camilla Parker Bowles dans les saisons trois et quatre de The Crown de Netflix et a réalisé le film primé aux Oscars Promising Young Woman.