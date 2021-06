Meghan Markle et Kate Middleton n’avaient aucun « lien naturel » au milieu d’une « différence clé » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle avait une “différence clé” avec sa belle-sœur, Kate, selon les commentateurs royaux. La duchesse de Sussex et la duchesse de Cambridge n’auraient jamais réussi à former un “lien” étroit alors qu’elles étaient ensemble dans la monarchie, avec des histoires selon lesquelles l’une d’entre elles aurait peut-être pleuré lors d’une dispute concernant le mariage de Sussex. Le documentaire de Channel 5, ‘Kate: Our Queen in Waiting’, a exploré en quoi les deux femmes différaient dans leurs approches.

Le narrateur David Riley a déclaré aux téléspectateurs: “Quelle que soit la vérité sur l’incident du mariage, Kate était la bénéficiaire dans la presse.

“Les observateurs royaux ont vite découvert que dans les coulisses, les femmes ne s’étaient peut-être pas liées.”

La rédactrice en chef de Vanity Fair Royal, Katie Nicholl, est d’accord : “Je ne suis pas sûre qu’il y ait un lien naturel entre Meghan et Kate.

“Mais je pense clairement qu’il y a eu des tensions dès le début.”

La rédactrice en chef du Mail on Sunday, Emily Andrews, a ajouté: “La principale différence était vraiment la façon dont les deux femmes l’ont géré.

“Catherine, pour autant qu’on me le dise, ignore simplement ce qui est écrit à son sujet.

“Meghan, d’un autre côté, s’est très très exercé avec ce qui a été écrit.”

Le célèbre adage «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer» est généralement attendu des membres de la famille royale.

“Bien que j’imagine que c’était vraiment difficile – et c’est le cas, je ne peux pas imaginer à quoi cela ressemblait – ce n’est pas la même chose.

“Et si un membre de sa famille dit confortablement:” Nous avons tous dû faire face à des choses grossières “, grossier et raciste ne sont pas les mêmes.”

La correspondante royale de la BBC, Daisy McAndrew, a également déclaré à Channel 5 : « Certains médias ont publié des articles vraiment scandaleux.

“Des opinions très démodées, des opinions racistes à la limite. Le problème, c’est qu’un article comme celui-là en est un de trop.”