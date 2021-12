Meghan Markle et Kate Middleton «se sont retrouvées coincées» à Noël après des rapports de rupture | Royale | Des nouvelles

Dans les années passées, les deux femmes royales auraient passé le jour de Noël à Sandringham avec la reine en Angleterre.

Le rassemblement annuel de la famille royale au domaine du monarque à Norfolk a été annulé cette année en raison de COVID-19.

La décision de la reine de mettre fin à ses projets de Sandringham est intervenue alors que les cas de virus ont continué de monter en flèche à travers le Royaume-Uni cette semaine en raison de la variante Omicron.

Lorsque Noël a eu lieu à Sandringham il y a trois ans, Meghan et Kate se sont «collées» à un jeu de société, selon un compte déterré.

Un initié royal a déclaré au Sun que la réunion avait vu le couple guérir leur soi-disant «faille», qui avait été rapportée dans les médias à l’époque.

JUST IN: Le prince Harry a rejeté la tradition de Noël avec Meghan Markle: « Je trouve ce truc bizarre »

Une source a déclaré: «Si les troupes allemandes et britanniques pouvaient mettre leurs différences de côté pour jouer au football pendant la Première Guerre mondiale, le sentiment était que Kate et Meghan pourraient emboîter le pas au Scrabble.

« Après avoir regardé le discours de la reine, les jeux de société ont été sortis et les deux femmes se sont retrouvées coincées. »

L’initié a ajouté : « Meghan enceinte ne buvait pas mais Kate a bu un verre de vin ou deux, et tout le monde était de bonne humeur.

« Ils riaient ensemble.

« Vous ne sauriez pas qu’il y avait des tensions entre les deux. C’était une journée et une nuit merveilleuses.

Meghan a suggéré que la relation entre elle et Kate avait été positive et a déclaré qu’il n’y avait « pas eu de confrontation » avant le mariage.

Plus précisément, le couple a nié les allégations selon lesquelles elle aurait fait pleurer Kate lors des préparatifs avant son grand jour.

Interrogée sur les rapports, la duchesse a expliqué qu’elle était en fait celle qui pleurait après que Kate ait été bouleversée par les robes de demoiselle d’honneur.

Meghan a déclaré à Oprah: « Ce fut une semaine très difficile du mariage.

«Elle était contrariée à propos de quelque chose, mais elle le reconnaissait, et elle s’est excusée, et elle m’a apporté des fleurs et une note pour s’excuser.

«Elle a fait ce que je ferais si je savais que j’ai blessé quelqu’un. Pour simplement en assumer la responsabilité.