Meghan Markle et Kate Middleton « s’entendent bien » alors que les duchesses discutent de la collaboration avec Netflix | Royale | Nouvelles

Malgré les informations selon lesquelles le couple a eu du mal à se lier au début lorsque Meghan a rejoint la famille royale et les retombées suite à l’interview plus tôt cette année, les duchesses sont apparemment en discussion sur un documentaire Netflix.

Meghan et son mari, le prince Harry, ont décroché un accord de plusieurs millions de dollars l’année dernière avec le service de streaming et prévoient de produire des documentaires, des films et des émissions de télévision pour enfants.

Lors de l’interview d’Oprah en mars, la duchesse de Sussex avait affirmé que Kate l’avait fait pleurer avant son mariage en 2018 avec le prince Harry à la suite de robes de demoiselle d’honneur.

Une source royale a déclaré à US Weekly : “Meghan lui a parlé de collaborer sur un projet pour Netflix, un documentaire qui mettra en lumière le travail caritatif de Kate et l’énorme impact qu’elle a eu avec sa philanthropie”.

Leur collaboration sur un documentaire laisse entrevoir une réconciliation entre les duchesses et pourrait présenter un aperçu de la vie d’épouse royale.

La source commente la relation entre les deux en déclarant: “Meghan et Kate s’entendent vraiment très bien et ont été en contact plus souvent”.

C’est un geste qui fait suite à la décision de Meghan et Harry de quitter la famille royale et de déménager aux États-Unis.

Le projet Netflix pourrait faire office d’offre de paix entre les duchesses, dont Kate semble réceptive avec la source disant : “Kate est très flattée, et tout est très positif entre elles”.

Beaucoup espèrent que le couple pourrait se lier d’avoir des filles ensemble, et un jour, les cousins, qui sont tous dans l’ordre de succession au trône, se rencontreront.

Auparavant, le prince William avait qualifié sa femme de « pacificateur », tant espèrent que la réconciliation des duchesses pourrait apaiser les tensions pour la famille royale.

La spéculation selon laquelle il n’y avait plus de rupture entre les deux hommes est survenue après que le duc et la duchesse de Cambridge ont souhaité publiquement à Meghan un joyeux anniversaire lorsqu’elle a eu 40 ans plus tôt ce mois-ci.

La duchesse a reçu les vœux du 40e anniversaire de Kate et du prince William, le compte officiel de la famille royale et de Clarence House, le compte du prince Charles et de son épouse Camilla, la duchesse de Cornouailles.