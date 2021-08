Meghan Markle et Kate «plus proches que jamais» – y travaillent «pour le bien de la famille» | Royale | Nouvelles

On pense que les deux femmes n’ont jamais été amies intimes, ayant eu du mal à trouver beaucoup de points communs l’une avec l’autre. La duchesse de Sussex, 40 ans, a fait allusion à leur relation tendue lors de son entretien avec Oprah Winfrey en mars. Meghan a insisté sur le fait que, contrairement aux médias à l’époque, c’était Kate, 39 ans, qui l’avait fait pleurer avant son mariage en 2018.

Cependant, un initié royal suggère qu’il y a eu un rapprochement entre les deux duchesses, alors qu’elles cherchent à combler le fossé au sein de la famille.

L’initié a déclaré à Us Weekly: “Meghan et Kate s’entendent vraiment très bien et ont été en contact plus souvent.

“La relation entre Meghan et Kate n’a jamais été aussi proche.

“Et maintenant, ils sont plus proches que jamais et travaillent sur leur relation pour le bien de la famille.”

La duchesse de Cambridge aurait intensifié ses efforts pour tendre la main à Meghan après la naissance de Lilibet le 4 juin.

Une source a déclaré à Us Weekly à l’époque : “Elle envoie [notes and] cadeaux et essayer de construire une relation.

« Le cabinet a demandé aux membres du personnel de tendre la main davantage à [Prince] Harry et Meghan pour qu’ils s’adoucissent un peu.”

“Meghan a déclaré que Kate ne lui avait jamais donné le bénéfice du doute ni ne lui avait tendu la main lorsqu’elle était au plus bas, luttant pour s’adapter avec très peu d’amis.

“Si les rôles avaient été inversés, Meghan a dit qu’elle aurait fait tout son possible pour que Kate se sente comme faisant partie de la famille.

“Elle aurait embrassé leur fraternité.”