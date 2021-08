Meghan Markle et Kate s’entendent «vraiment BIEN» comme prévu pour le «projet Netflix» | Royale | Nouvelles

in

Les spéculations sur la relation du couple royal ont explosé alors qu’un initié de Buckingham Palace a déclaré au magazine de style de vie américain US Weekly que le couple travaillait pour “réparer” leur relation brisée. La source est même allée jusqu’à dire que c’est en fait Kate, la duchesse de Cambridge qui a ” tendu la main ” avec ” des textes et des cadeaux ” à Meghan alors qu’ils se lient d’avoir des filles Lilibet et Charlotte. Les affirmations de la bombe surviennent malgré le fait que Meghan ait déclaré à l’animatrice d’entretien Oprah Winfrey que Kate “m’avait fait pleurer” avant son mariage, alors qu’on croyait auparavant que c’était l’inverse.

Une source royale a déclaré à US Weekly: «Meghan et Kate s’entendent vraiment très bien et ont été en contact plus souvent.

“La relation entre Meghan et Kate n’a jamais été aussi proche.

“Et maintenant, ils sont plus proches que jamais et travaillent sur leur relation pour le bien de la famille.”

Mais dans une affirmation choquante, la source a affirmé que le couple pourrait travailler ensemble sur un énorme projet commercial.

La source a déclaré à US Weekly : « Meghan lui a parlé de collaborer sur un projet pour Netflix.

“Un documentaire qui mettra en lumière le travail caritatif de Kate et l’énorme impact qu’elle a eu avec sa philanthropie.”

Ils ont affirmé que Kate était «très flattée [by the offer]» et tout est « très positif entre eux ».

Les énormes affirmations se sont poursuivies car la source a également suggéré que malgré la “réelle animosité que les frères ont les uns envers les autres”, le couple s’est davantage lié dans d’autres domaines.

Les affirmations dramatiques surviennent malgré le fait que Meghan ait dit à Oprah Winfrey dans l’interview explosive du Sussex en mars que Kate l’avait fait pleurer lors de son mariage.

S’adressant à Winfrey, la duchesse de Sussex a déclaré: “Le récit avec Kate, cela ne s’est pas produit.

«Quelques jours avant le mariage, elle était bouleversée par les robes de demoiselle d’honneur et cela m’a fait pleurer. Cela m’a vraiment blessé.

«Ce fut une semaine très difficile du mariage. Et elle était contrariée à propos de quelque chose, mais elle le possédait, et elle s’est excusée.

“Et elle m’a apporté des fleurs et un mot pour s’excuser.”