Meghan Markle et le « combat pour la vedette » du prince Harry après avoir été « exclus » de l’événement au Royaume-Uni | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry « changeraient d’orientation » à Jubilee, selon Sacerdoti

Et Jonathan Sacerdoti pense que la décision des Sussex de faire pression sur les dirigeants mondiaux sur les vaccins contre les coronavirus est motivée par une détermination à rester sous les feux de la rampe. Le couple royal a écrit aux dirigeants mondiaux participant au sommet du G20 à Rome ce week-end pour les exhorter à honorer leur promesse d’envoyer des vaccins COVID-19 dans les pays à faible revenu.

M. Sacerdoti, un commentateur régulier de Sky News ainsi qu’un contributeur à The Spectator, a déclaré: «Je pense que c’était important en termes de timing, de la même manière que tout ce que Meghan et Harry font est important en termes de timing.

« C’est-à-dire qu’ils ne laisseront pas passer une seule opportunité d’attention et de publicité et je pense que la COP26 est l’une de ces opportunités. »

Il a déclaré à Express.co.uk : « La famille royale était censée être là en force.

« Bien sûr, la reine a malheureusement dû annuler sa comparution et son discours lors de l’ouverture, mais le fait que la famille royale ait consacré tant d’efforts à la conférence montre à quel point cela n’était pas seulement important pour eux mais pour le pays.

« Et je pense que Meghan et Harry se seraient sentis très laissés pour compte et c’est probablement l’un des moments où ils auraient le plus manqué le côté des devoirs royaux qui accompagnent le fait d’être un Royal qui travaille. »

L’implication du duc et de la duchesse de Cambridge a laissé Meghan et Harry se sentir « exclus » (Image: GETTY)

Boris Johnson, le prince William et Kate Middleton à Glasgow (Image : GETTY)

Alors que le couple s’est peut-être senti «libéré» après avoir quitté sa vie de famille royale et avoir déménagé en Californie, M. Sacerdoti a suggéré qu’il y avait des éléments qui leur manquaient.

Il a déclaré: « Vraisemblablement, être une cause qu’ils veulent être perçus comme soutenant sera l’une de ces opportunités qu’ils pourraient manquer.

« Alors ils ne l’ont pas manqué – ils ont mis leur nom sur cette lettre. »

En ce qui concerne leur appel à envoyer des doses du vaccin dans les pays à faible revenu où seulement trois pour cent de la population ont été vaccinés, M. Sacerdoti a déclaré : « Je me suis interrogé sur cette lettre.

« Désolé d’être cynique, mais je comprends pourquoi le chef de l’Organisation mondiale de la santé [WHO] pourrait écrire sur les vaccins aux dirigeants mondiaux.

JUST IN: Beaune tord le couteau – L’acolyte de Macron tire un empannage sur le Brexit

Le prince Harry, Meghan Markle et Linda Thomas-Greenfield au Global Citizen Live en septembre (Image : GETTY)

« Mais je n’ai pas pu déterminer à quel titre et à quel titre, Meghan et Harry donnent des conseils sur les vaccinations aux dirigeants mondiaux. »

Lorsque, par exemple, Tony Blair a offert des conseils sur la stratégie vaccinale, il l’a fait en tant qu’ancien Premier ministre, tandis que le Dr Tedros Ghebreyesus a parlé en sa qualité de directeur général de l’OMS, a souligné M. Sacerdoti.

Il a ajouté: «Avec Meghan et Harry, nous parlons de quelqu’un qui avait l’habitude d’ouvrir des boîtes sur Deal or No Deal et d’apparaître dans un feuilleton légal, et de quelqu’un qui est né dans la famille royale britannique et a réalisé que je ne le fais pas. pense des résultats très stellaires dans son éducation scientifique en tant qu’écolier.

« Donc, je ne peux pas comprendre pour la vie de moi pourquoi ces deux-là en particulier commentent ces questions. »

A NE PAS MANQUER

Joe Biden explose en Chine : « Soyez à la hauteur de vos responsabilités ! [REPORT]

COP26 : le Royaume-Uni devrait-il aider l’Inde à obtenir un prêt de 1 milliard de dollars pour lutter contre le changement climatique ? [VOTE]

Des données choquantes montrent les plus grands pollueurs du monde – au début de la COP26 [MAP]

Le prince Charles est également à la COP26 (Image : GETTY)

Le président américain Joe Biden et le prince William à la COP26 (Image : GETTY)

M. Sacerdoti a concédé: « Je ne pense pas que beaucoup d’entre nous soient nécessairement en désaccord avec la cause qu’ils avancent – je pense que l’idée de faire vacciner autant que possible le monde contre COVID-19 est, bien sûr, une admirable .

«Et je pense que défendre ceux qui vivent dans des pays où ils n’ont pas de plan de vaccination réussi comme nous le faisons ici au Royaume-Uni ou dans d’autres pays développés est bien sûr une cause louable et un effort précieux à faire.

«Mais je ne vois pas comment ces deux personnes en particulier qui défendent l’affaire vont réellement faire autre chose que de se moquer d’elles.

«Je ne pense pas que cela va progresser cette cause plus loin que cela n’aurait été fait par l’OMS et d’autres dirigeants mondiaux plus convaincants qui ont autorité sur cette question. Ils n’ont aucune autorité en la matière.

Prévalence des variantes de Covid (Image : Express)

Pour compliquer les choses, M. Sacerdoti a également souligné que même s’ils avaient été invités à assister à la COP26, il aurait été difficile pour Meghan et Harry de le faire de toute façon.

Il a déclaré : « La nature d’une conférence sur le climat est telle que les gens devront s’y rendre depuis le monde entier et cela aura en soi, bien sûr, un effet carbone négatif.

« Alors peut-être que Meghan et Harry y auront pensé. Avaient-ils un besoin urgent d’être là autant que d’autres personnes s’ils avaient prévu d’essayer d’y arriver en premier lieu ?

« Et si cela aurait fait partie du calcul, je ne sais tout simplement pas.

Chronologie de Meghan Markle et du prince Harry (Image: Express)

« Mais ils ont certainement été autant critiqués pour leur utilisation de jets privés lorsqu’ils se sont présentés comme des éco-guerriers et des défenseurs de la sauvegarde de la planète et de l’environnement. »

Dans leur lettre aux dirigeants du G20 partagée via leur site Web Archewell, signée par les deux aux côtés du Dr Ghebreyesus, Meghan et Harry ont déclaré: «Nous comprenons que la reprise pandémique est nuancée et profondément complexe, mais nous avons une fenêtre d’opportunité pour nous réunir en tant que communauté mondiale et tenir nos promesses humanitaires.

« En livrant les doses déjà promises, en aidant les pays à fabriquer leurs propres vaccins et en donnant la priorité aux vaccins pour les pays qui en ont besoin, le G20 peut aider à garantir que le monde tient ses promesses. »

Express.co.uk a contacté les Sussex via Archewell pour leur offrir la possibilité de commenter.