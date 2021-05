Meghan Markle et le deuxième enfant de Harry à être un «grand unificateur» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex devraient accueillir leur première fille, qui devrait être due cet été. Selon un expert royal, l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille royale pourrait aider à guérir les divisions entre les Sussex et les autres membres de la famille royale.

Le fondateur de True Royalty TV, Nick Bullen, a expliqué à Us Weekly comment les nouvelles sur le bébé du couple pourraient les rapprocher de la famille de Harry.

Il a déclaré: «La naissance d’un bébé est toujours un grand unificateur pour une famille et je suis sûr que toutes les parties de la famille Sussex voudront célébrer avec Harry et Meghan.

«Je pense que vous pouvez être absolument certain que Harry et Meghan vont sauter sur un appel Zoom pour présenter Sa Majesté à son onzième arrière-petit-enfant.

Le premier enfant du couple, Archie Harrison, a eu deux ans plus tôt ce mois-ci, une occasion que la reine aurait signalée par un appel spécial.

Selon une source royale, le jeune enfant semble être conscient de son âge, car il ne peut s’empêcher de dire «deux».

L’initié a déclaré au magazine Us: “Harry et Meghan se sentent tellement chanceux d’avoir un enfant aussi articulé et attentionné.

«Archie apprend déjà à compter et n’arrête pas de dire:« Deux! »»

Meghan a récemment abordé la maternité et sa grossesse lors d’un message vidéo préenregistré dans le cadre du concert Global Citizen VAX Live.

Elle a déclaré: «Mon mari et moi sommes ravis d’accueillir bientôt une fille.