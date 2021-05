Meghan Markle et le film du prince Harry sur le «palais en fuite» évité dans un sondage | Royal | Nouvelles

La décision du duc et de la duchesse de Sussex de quitter radicalement la famille royale l’année dernière sera transformée en un nouveau film fictif sur Lifetime intitulé Harry & Meghan: Escaping the Palace. Un communiqué de presse a déclaré que le film “détaillerait l’isolement et la tristesse grandissants de Meghan” en tant que membre de la famille royale. Elle a dit à Oprah plus tôt dans l’année qu’elle se sentait suicidaire et qu’elle était incapable d’obtenir de l’aide lorsqu’elle a contacté le palais.

Les lecteurs ont également partagé leur colère face à la perspective de se connecter pour regarder la dernière aventure de Harry et Meghan.

Une personne a dit: “Donnez-lui du repos, vous en avez assez de la paire maintenant.”

Un autre a ajouté: “J’ai de meilleures choses à faire avec mon temps.”

Cependant, Harry et Meghan et ne sont impliqués dans aucun aspect du film.

Le duc de Sussex est sur le point de parler davantage de ses difficultés personnelles dans son nouveau documentaire avec Oprah Winfrey intitulé The Me You Can’t See, qui sortira demain sur Apple TV +.

Le programme vise à aider à briser les stigmates associés aux problèmes de santé mentale et mettra en vedette une foule de célébrités telles que Lady Gaga, Glenn Close et le célèbre chef Rashad Armstead.

On s’attend également à ce que Harry explique comment la mort de sa mère dans un accident de voiture en 1997, alors qu’il n’avait que 12 ans, a affecté sa santé mentale.

Avant la sortie de la nouvelle série documentaire d’Harry, une source a déclaré à Page Six: “L’un des épisodes est très personnel … profondément,”

Harry a également parlé de l’importance de parler des problèmes de santé mentale dans la bande-annonce.

Il a dit: “Prendre cette décision de recevoir n’est pas un signe de faiblesse, dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, c’est un signe de force.”

La bande-annonce présente également des images d’Harry enfant assistant aux funérailles de Diana.

À différentes occasions cette année, Harry a également parlé franchement de la façon dont ses relations familiales l’avaient affecté.

Au cours d’une interview sur le podcast Armchair Expert la semaine dernière, il a déclaré à l’acteur Dax Shepard qu’il voulait «briser le cycle» de la douleur et de la souffrance qu’il avait vécue dans son enfance par Charles.

En mars, Meghan Markle et Harry ont également affirmé qu’un membre de la famille avait fait un commentaire raciste sur leur fils.

Le palais de Buckingham a répondu à leurs affirmations selon lesquelles “les souvenirs peuvent varier”.