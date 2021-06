Meghan Markle et le prince Harry accueillent leur deuxième bébé

Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II, qui est surnommée par sa famille Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi en l’honneur de sa défunte grand-mère, la princesse Diana de Galles. La petite fille est née aujourd’hui (4 juin) à 11 h 40 dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie.

Le couple a partagé l’arrivée de leur bébé avec un message émouvant sur le site Web de Archewell. “Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili. Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde. Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus. pendant cette période si particulière pour notre famille.”