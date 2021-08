Meghan Markle et le prince Harry accusés d’avoir tenté de créer une “famille royale éveillée alternative” | Royale | Nouvelles

La déclaration, partagée via le site Web de la fondation caritative à but non lucratif du couple Archewell, s’ouvre sur la phrase «le monde est exceptionnellement fragile en ce moment» et aborde des problèmes mondiaux répandus, notamment la crise du COVID-19 et la catastrophe humanitaire en Haïti.

Dans la déclaration sincère, Meghan et Harry commentent également que l’avancée des talibans en Afghanistan les a laissés “sans voix” et “le cœur brisé”.

Réalisé via Archewell, dont le slogan est « la compassion en action », il encourage les lecteurs à soutenir des organisations dont la World Central Kitchen qui peuvent apporter une aide dans les circonstances actuelles en Haïti.

Ils veulent également aider à lutter contre la propagation de la désinformation relative à la pandémie de COVID-19 et faire campagne pour un accès juste et équitable au vaccin COVID-19.

Cependant, la déclaration a été qualifiée de “salade de mots à la recherche de publicité vague” sur les réseaux sociaux, avec des critiques adressées au duc et à la duchesse car il n’y a aucune référence à la façon dont le couple aidera personnellement la crise.

Alors que le couple fait référence au sentiment «d’impuissance» et déclare: «Mais nous pouvons mettre nos valeurs en action – ensemble», il n’y a aucune référence à l’action que les Sussex entreprendront.

Un utilisateur a qualifié la déclaration, qui fait référence à la façon dont le couple se sent “effrayé” alors que le monde témoigne de “la crise sanitaire mondiale continue”, de “non pertinente”.

Un autre a déclaré : « N’y a-t-il rien auquel ces deux-là ne s’accrochent pas, pour essayer de trouver la pertinence ? »

La déclaration qui traite de l’intention de « atténuer la souffrance » des autres a fait l’objet d’un examen minutieux par un expert royal qui a qualifié le programme de tentative « faux » d’être « éveillé » et pertinent.

La biographe du prince Harry, Angela Levin, a déclaré à la chronique FEMAIL du Daily Mail: «Je pense que les commentaires grandioses, confortables et attentionnés de Harry et Meghan sur [these issues] est un autre exemple d’eux essayant de mettre en place une sorte de famille royale éveillée alternative ».

Elle a ajouté: “Comme la plupart de leurs gestes” de compassion “, il n’y a aucune indication sur ce qu’ils feront eux-mêmes et si des dons passeront par la Fondation Archewell.

“Leur commentaire selon lequel ils veulent” alléger les souffrances de ceux que nous connaissons et de ceux que nous ne rencontrerons peut-être jamais – cela prouvera notre humanité “, ressemble tellement à leur récent commentaire que nous devons faire preuve de compassion” envers ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. savoir », cela donne l’impression que c’est tout aussi faux ».

Alors que l’adresse demande aux lecteurs de rejoindre le duo “en soutenant un certain nombre d’organisations effectuant un travail critique”, sur les réseaux sociaux, les fans critiquent rapidement Harry et Meghan pour ne pas avoir décrit de contributions personnelles à la cause, mais qui disent que leur organisation caritative ” s’engage à mettre nos valeurs en action ».

Un utilisateur a remis en question la déclaration, faisant référence à l’initiative 40×40 de la duchesse de Sussex en disant: “Bien qu’ils ne mentionnent pas comment ils vont aider… Peut-être qu’ils donneront aux Afghans des séances de mentorat de 40 minutes.”

Après avoir présenté des suggestions de causes à soutenir qui peuvent faire la différence pour « notre bien-être collectif », les membres de la famille royale ont également partagé des liens vers des ressources en santé mentale pour soutenir ceux qui pourraient souffrir pendant cette période critique.

La pièce se termine par le sentiment : « Prenez soin de vous et continuons à prendre soin les uns des autres. »

Le prince Harry, qui a effectué deux tournées de première ligne en Afghanistan et a passé 10 ans dans l’armée britannique, a publié cette semaine une déclaration via l’Invictus Games Foundation pour exhorter ses collègues vétérans à « se tendre la main et s’offrir leur soutien ».

La déclaration est intervenue alors que des rapports indiquent que des troupes talibanes sont entrées dans la périphérie de la capitale Kaboul.