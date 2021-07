Meghan Markle et le prince Harry accusés d’avoir « tiré profit » de la marque royale par un expert | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et Harry : Experts sur « l’avenir » des enfants royaux

La décision de Meghan et du prince Harry de parler de la famille royale et de leur relation avec la société après l’avoir quittée a été considérée par un expert royal comme “un profit sur la marque royale”. L’ancien correspondant royal Duncan Larcombe a déclaré que le prince Harry n’avait pas été “subtil” sur ce qu’il pensait de la firme depuis qu’il avait quitté ses fonctions de royal actif fin mars 2020.

Le duc de Sussex, a poursuivi le commentateur, a clairement fait savoir au monde lors de ses récentes interviews qu’il pensait que “l’ensemble du système était pourri jusqu’à la moelle”.

Parler à OK ! magazine, M. Larcombe a ajouté: “Mais en parlant continuellement de la famille royale, ils tirent profit de la marque.

“S’ils passent toute leur carrière à vendre cette marque royale, ils ne parleront plus jamais à William.”

Parlant du futur travail des Sussex, le commentateur royal, auteur de la biographie Prince Harry: The Inside Story, a également déclaré: “En fin de compte, ils doivent trouver un moyen de faire leur travail à LA sans échanger sur la marque royale. “

Meghan Markle et le prince Harry ont été accusés par un expert royal d’avoir « tiré profit » de la marque royale (Image : GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry ont deux enfants – Archie Harrison et Lilibet Diana (Image: GETTY)

Le prince Harry et Meghan ont annoncé en janvier 2020 leur intention de “prendre du recul” en tant que membres de la famille royale pour se tailler un nouveau rôle au sein du cabinet.

Selon la déclaration qu’ils ont publiée, dans cette position, ils seraient devenus des membres travaillant à temps partiel du cabinet, divisés entre la représentation de la Couronne, leurs parrainages royaux et militaires et la conclusion d’accords financièrement rentables.

Cependant, à la suite de discussions avec la reine, le prince William et le prince Charles, le prince Harry et Meghan ont convenu de “démissionner” dans des conditions plus dures que celles qu’ils avaient décrites dans leur déclaration.

En conséquence, ils ne peuvent plus mener à bien les engagements royaux et ont perdu leurs patronages militaires et royaux.

LIRE LA SUITE : Laissez-nous tranquilles ! Harry et Meghan se sont fâchés contre l’ingérence de Queen

Le prince Harry a accusé la famille royale de “négligence totale” pendant The Me You Can’t See (Image: GETTY)

Ils ne peuvent pas non plus utiliser le mot « royal » dans leur image de marque.

À leur tour, comme ils ne reçoivent plus la subvention souveraine, ils peuvent désormais vivre à l’étranger et conclure des accords financiers.

Près d’un an après leur sortie royale, Meghan et Harry ont rompu leur silence sur leur relation avec le Cabinet et leurs expériences en tant que membres seniors.

S’adressant à James Corden dans un épisode spécial du Late Late Show, Harry a déclaré qu’il “ne s’était jamais éloigné” du service, mais qu’il avait choisi de déménager à l’étranger pour le bien de sa famille après avoir subi des médias “toxiques” et un examen public.

A NE PAS MANQUER

Meghan Markle et le prince Harry ont démissionné en tant que membres de la famille royale fin mars 2020 (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry vivent maintenant en Californie (Image: GETTY)

S’adressant à Oprah Winfrey, le duc de Sussex a discuté plus en profondeur de sa relation avec les membres clés de la famille royale.

Il a dit qu’il s’était senti « abandonné » par son père le prince Charles et que sa relation avec le prince William était « d’espace » à ce moment-là.

Il a également accusé la famille royale de racisme et de négligence, et a déclaré qu’il avait quitté le cabinet et le Royaume-Uni en raison d’un “manque de soutien et de compréhension”.

Apparaissant sur le podcast Armchair Expert, le duc de Sussex a clairement indiqué qu’il se débattait avec son rôle royal dans la vingtaine, avant de rencontrer sa femme Meghan.

Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés en mai 2018 (Image: EXPRESS)

Discutant de ses premières difficultés avec la vie royale, il a déclaré: “J’avais une vingtaine d’années et je pensais que je ne voulais pas de ce travail, je ne veux pas être ici.

“Je ne veux pas faire ça. Regarde ce que ça a fait à ma mère.

“J’ai vu derrière le rideau, j’ai vu le modèle commercial et vu comment tout cela fonctionne et je ne veux pas en faire partie.”

Cependant, il a également déclaré qu’il avait appris à tirer le meilleur parti de sa situation et à utiliser son privilège et son rôle pour aider les autres – ce qui, à son tour, l’a aidé à se sentir mieux.

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur intention de prendre du recul en tant que membres de la famille royale en janvier 2020 (Image: GETTY)

Lors de cette apparition en podcast, Harry a également comparé la vie royale à “un mélange entre le” Truman Show “et être dans un zoo”.

Le prince Harry a également parlé de la firme, du prince Charles et de la princesse Diana lors de la série documentaire qu’il a coproduite avec Mme Winfrey, The Me You Can’t See.

Au cours de la série de cinq épisodes, le duc de Sussex a accusé sa famille de “négligence totale” après leur avoir demandé de l’aide.

Il a également accusé sa famille de ne pas avoir parlé de la mort de la princesse Diana et de s’attendre à ce qu’il fasse juste face à l’attention de la presse et à la détresse mentale qui en résultent alors qu’il était un jeune adolescent.