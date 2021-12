Meghan Markle et le prince Harry « aiment la vie en famille de quatre personnes », selon une source proche | Royale | Des nouvelles

Daniel Martin, le maquilleur de la duchesse pour son mariage en 2018, a donné un aperçu de la nouvelle vie de Meghan aux États-Unis. En novembre dernier, M. Martin a de nouveau été appelé par la mère d’Archie alors qu’elle assistait à un gala à l’Intrepid Museum.

Le coiffeur Serge Normand, qui s’est occupé des cheveux de Meghan pour le mariage royal, a également été de nouveau réservé pour le gala.

S’adressant à People Magazine, Daniel Martin a déclaré: « C’était tellement amusant de nous retrouver tous ensemble. C’était relaxant et détendu, comme si le gang était de nouveau réuni.

« Harry plaisante beaucoup et Meghan est vraiment drôle.

« C’était agréable d’avoir à nouveau ces rires du ventre! »

Une source proche a confié à People à propos du couple : « Ils sont inséparables. Rien n’a changé. »

La dernière fois qu’ils se sont rencontrés, Meghan était le nouvel ajout à la famille royale et venait de déménager au Royaume-Uni pour travailler aux côtés de son Prince for the Firm.

Maintenant, trois ans plus tard, l’équipe glam faisait face au couple qui a osé prendre du recul par rapport à ses fonctions royales pour déménager en Amérique et gagner sa vie par lui-même.

Meghan est également devenue maman de deux enfants entre 2018 et 2021, avec Archie, deux ans, et Lilibet, six mois.

Meghan a passé des appels téléphoniques à de nombreux sénateurs américains pour passer un congé parental payé.

Dans une interview avec le New York Times, elle a déclaré : « Les congés payés, de mon point de vue, ne sont qu’une question humanitaire. »