Meghan Markle et le prince Harry « alimentent constamment la machine à potins » pour leur propre bénéfice | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry se sont lancés dans une série d’interviews sur la vie royale après leur départ des rôles supérieurs de la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex ont porté de dures accusations contre d’autres membres de la famille royale qui ont, à leur tour, déclenché une rupture. Le journaliste Jonathan Sacerdoti a déclaré que Meghan et Harry “jouaient le jeu à leur avantage”.

S’adressant au podcast Royally Us de Us Weekly, M. Sacerdoti a déclaré: “Ils jouent à ce jeu, certainement de la part de Meghan et Harry pour leur bénéfice.

“Ils alimentent constamment cette machine à potins et la famille royale s’appuie également sur une certaine couverture.

“Entretenir cette image vraiment que la Grande-Bretagne et le Commonwealth devraient vraiment les adorer et se sentir affectueux et chaleureux envers eux.

“Les deux parties utilisent les médias et la presse.”

C’est parce que l’interview explosive du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey a été nominée pour un Emmy Award.

Oprah With Meghan and Harry: Un CBS Primetime Special est disponible pour des séries ou des spéciaux de non-fiction hébergés exceptionnels.

Les Emmy Awards récompensent l’excellence de la télévision américaine.

La reine de l’émission de discussion Winfrey ramassera un gong en cas de victoire spéciale, tout comme l’équipe de production.

D’autres révélations comprenaient l’aveu d’Harry qu’il s’était éloigné de son père, le prince de Galles, en disant: “Je me sens vraiment déçu”, mais a ajouté qu’il en ferait l’une de ses priorités “d’essayer de guérir cette relation”.

Le palais de Buckingham a déclaré plus tard que la reine était « attristée » d’entendre parler des difficultés de Harry et Meghan, mais a ajouté que « certains souvenirs peuvent varier » par rapport aux autres allégations.

Ailleurs dans les nominations aux Emmy Awards, l’appétit des États-Unis pour la royauté britannique a encore été prouvé par une journée inoubliable pour The Crown.

Le drame royal somptueusement produit par Netflix a marqué 24 hochements de tête.