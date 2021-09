Meghan Markle et le prince Harry attaqués dans une diatribe d’hôte australien sur un voyage en jet privé | Royale | Nouvelles

Après leur visite de trois jours à New York qui s’est terminée par un reportage lors de l’événement de Central Park de Global Citizen Live, le duc et la duchesse de Sussex ont ramené un jet privé à leur domicile californien. Le prince Harry et Meghan Markle ont prononcé un discours passionné sur l’équité des vaccins appelant à la redistribution de deux milliards de vaccins COVID-19 dans les pays à faible revenu d’ici début 2022.

Lors de leur passage sur scène, le prince Harry a crié « Sommes-nous prêts à faire le nécessaire pour mettre fin à cette pandémie ?

Son épouse, la duchesse de Sussex, a ensuite félicité « les scientifiques, les chercheurs, les travailleurs de première ligne et les dirigeants altruistes de la santé publique les plus brillants » pour leur travail tout au long de la pandémie.

Au cours de l’émission mondiale, qui visait à sensibiliser à la pauvreté, au changement climatique et à la nécessité de vaccins contre les coronavirus dans le monde, des engagements clés ont été annoncés par des organisations partenaires, notamment des demandes de nouvelles lois écologiques strictes pour réduire de moitié les émissions américaines d’ici 2030.

Suivant le thème de l’événement, la décision des Sussex de prendre un jet privé pour l’événement a été examinée par le présentateur de radio australien Kyle Sandilands.

Dans The Kyle and Jackie O Show, il a critiqué le couple pour son départ dans un « jet énergivore », bien qu’il ait déjà parlé ouvertement de la menace imminente du changement climatique.

Il a déclaré: «Il y a la duchesse et le duch-ee de Broke, ou quoi qu’ils soient, à New York.

« Voler en jet privé vers New York pour sauver la planète, tout le monde ! »

L’animatrice de KIIS FM, 50 ans, qui a fortement critiqué le couple dans le passé, a ensuite imité Meghan et son choix de vêtements pour la tournée de trois jours autour de la Grosse Pomme.

MISES À JOUR EN DIRECT: La reine étend sa branche d’olivier à Harry et Meghan alors qu’elle accorde un nouvel honneur

Selon le Daily Mail, les passagers voyageant en avion privé sont à l’origine d’environ dix fois plus d’émissions de gaz à effet de serre qu’un voyageur en avion commercial.

M. Sandilands s’est opposé à l’utilisation du couple et les a critiqués en s’exclamant “Vissez-les” lors de sa diatribe passionnée sur les ondes.

Il a fait rage: |Nous devons tous ne pas aller n’importe où en vacances et utiliser des gobelets en papier. Mais ils volent dans des jets.

« Vissez-les ! je fais le jet privé [thing] trop!’

Le couple est arrivé à New York jeudi, où ils ont visité le One World Trade Center avec le maire de New York Bill De Blasio, sa femme et écrivain Chirlane McCray et leur fils Dante de Blasio.

Ils ont assisté à un certain nombre de réunions et d’apparitions publiques dans la ville au cours des trois jours, y compris une visite dans une école de Harlem où Meghan a lu le livre pour enfants The Bench à un groupe d’enfants de sept et huit ans.

Le couple a utilisé des SUV pour les transporter vers et depuis leurs apparitions, ce qui a également fait l’objet d’un examen minutieux alors que leur visite à New York intervient seulement quatre mois après que Harry a déclaré que le changement climatique était l’un des “problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés”.