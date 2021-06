Meghan Markle et le prince Harry attaqués pour un «nouveau creux» dans la rangée du nom de Lilibet | Royale | Nouvelles

Le porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a confirmé que le couple avait pris le nom de domaine lilibetdiana.com le jour où leur bébé est arrivé et a enregistré lildiana.com deux jours avant sa naissance. Cette décision a soulevé de nouvelles questions quant à savoir si Harry et Meghan ont demandé à la reine de nommer le tot d’après le surnom de famille de Sa Majesté dans l’enfance.

Et le commentateur royal Dan Wootton a déclaré qu’il était “vraiment étonnant” que les Sussex achetaient des sites Web le jour de la naissance de leur petite fille.

Le présentateur de GB News l’a qualifié de “nouveau creux” pour le couple, qui a quitté ses fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Amérique.

Écrivant dans sa chronique MailOnline, M. Wootton a déclaré: “C’est vraiment étonnant pour moi que même en passant par ce qui devrait être l’un des moments les plus beaux, les plus purs et les plus éprouvants de leur vie, la machine Sussex pensait à des sites Web sanglants. “

Ses commentaires interviennent après qu’un porte-parole des Sussex a confirmé avoir acheté un “nombre important” de domaines pour des noms potentiels.

Le porte-parole a déclaré au Telegraph : « Bien sûr, comme c’est souvent la coutume avec les personnalités publiques, un nombre important de domaines de tous les noms potentiels qui ont été considérés ont été achetés par leur équipe pour se protéger contre l’exploitation du nom une fois qu’il a été choisi plus tard et publiquement. partagé.”

Harry et Meghan ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant Lilibet “Lili” Diana deux jours après son arrivée.

Ils l’ont nommée d’après le surnom de famille du monarque qui a été utilisé pour la première fois lorsque la princesse Elizabeth n’était qu’une enfant en bas âge et incapable de prononcer correctement son propre surnom.

Mais le choix a suscité une controverse au milieu des questions de savoir si les Sussex ont demandé la permission de la reine.

“Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur.

“Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom.”

Harry et Meghan vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales l’année dernière.

Le couple a dénoncé les membres de la famille royale dans leur interview controversée avec Oprah Winfrey en mars, qui les a même vus porter des accusations de racisme.

L’interview télévisée révélatrice a plongé la monarchie dans une nouvelle crise un an seulement après le Megxit.

Harry devrait retourner au Royaume-Uni d’un jour à l’autre pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana.

Ce n’est que la deuxième fois qu’il se rend en Grande-Bretagne depuis que lui et Meghan ont quitté la famille royale.