Meghan Markle et le prince Harry ciblés par des comptes de robots crachant des remarques haineuses, selon des recherches

Bot Sentinel, un service d’analyse de Twitter, a rapporté des conclusions malheureuses sur l’activité Twitter liée à Meghan Markle et au prince Harry. Le service a découvert qu’il y avait eu une campagne coordonnée de harcèlement ciblé envers Markle sur Twitter, selon Buzzfeed. Ils ont également noté qu’il y a 83 comptes spécifiques qui sont à blâmer pour avoir alimenté la négativité envers le duc et la duchesse de Sussex en ligne.

Bot Sentinel aurait analysé plus de 114 000 tweets concernant Markle et Harry avant de conclure. Bien qu’il y ait beaucoup de négativité sur le couple que l’on puisse trouver en ligne, le service a constaté que 83 comptes sont responsables d’environ 70% du contenu négatif concernant le couple royal. Ils ont expliqué que ces comptes avaient pour objectif principal (et peut-être même unique) de diffuser des messages négatifs sur Markle et Harry. Ces comptes ont un total combiné de 187 631 abonnés.

Un porte-parole de Twitter a publié une déclaration à Buzzfeed à propos de ce rapport, indiquant à la publication qu’ils « enquêtaient activement sur les informations et les comptes référencés dans ce rapport – nous prendrons des mesures sur les comptes qui violent les règles de Twitter ». Christopher Bouzy, PDG de Bot Sentinel, s’est également entretenu avec le point de vente à la suite des conclusions du service. Le PDG a déclaré qu’ils n’avaient jamais vu ce genre d’effort haineux ciblé comme celui contre Markle et Harry. Bouzy a dit: « Il n’y a pas de mobile. » Il a ajouté : « Est-ce que ces gens la détestent ? Est-ce du racisme ? Est-ce qu’ils essaient de lui faire du mal ? [Harry and Meghan’s] crédibilité? Votre supposition est aussi bonne que la nôtre. »

Markle et Harry se sont longtemps prononcés contre la quantité peu orthodoxe de haine qu’ils ont reçue en ligne. En octobre 2020, l’ancienne de Suits a déclaré qu’elle n’avait pas été sur les réseaux sociaux depuis longtemps « pour [her] sa propre conservation. » En janvier de cette année, Harry s’est entretenu avec Fast Company à ce sujet. plusieurs plateformes en ligne. Le prince a déclaré spécifiquement que lui et sa femme « revisiteraient les médias sociaux quand cela nous semblerait bon – peut-être quand nous verrons des engagements plus significatifs pour changer ou réformer ». 2020 afin de « mettre en lumière leurs points de vue et se concentrer sur l’exploitation de leur expérience et de leur énergie pour accélérer le rythme du changement dans le monde numérique. »