Meghan Markle et le prince Harry complotent pour « troller le monde » avec l’intention de taquiner le public | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas encore partagé de photo de leur bébé de deux mois, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Meghan a donné naissance au bébé le 4 juin, à l’hôpital Santa Barbara Cottage, en Californie, mais le public n’a pas encore vu le bébé royal. Le couple a également tendance à protéger leur fils de deux ans Archie sur des photographies, cachant son visage des images.

L’expert royal Omid Scobie a suggéré que la décision de Meghan et Harry de garder les images de leurs enfants privées pourrait faire partie d’un plan visant à taquiner le public.

Il a déclaré que le cliché du deuxième anniversaire d’Archie en était un parfait exemple, car l’image ne montrait que ce à quoi ressemblait le jeune de derrière.

La photo montrait le bambin debout à l’extérieur et serrant un certain nombre de ballons d’hélium.

Archie fait face à la caméra et est vu en train de regarder le ciel, de sorte que seul l’arrière du sien est visible.

La photo a également été partagée dans un ton sépia et était assez floue.

Ces facteurs ont rendu très difficile pour le public de remarquer les caractéristiques déterminantes qu’Archie pourrait partager avec ses parents.

Parlant de la photo sur son podcast On Heir, M. Scobie a déclaré: “C’était, comme je pense que nous en avons fait l’expérience depuis les Sussex, une photo d’Archie mais pas trop claire.

“Je pense que c’est leur façon de troller le monde.”

Les fans ont écrit leurs soupçons sur TWitter, avec une personne écrivant: “Archie est si grand maintenant! La photo du milieu ressemble à Harry avec Lilibet.”

Un autre a accepté et a déclaré: “Je pense que la photo du milieu des trois est Harry embrassant Lili et peut-être que la dernière est Meghan et Archie?”

Un troisième a écrit : “J’aime à penser que sur les trois photos jointes, celle du milieu est une photo de Harry tenant Lili.”

Harry et Meghan n’ont partagé aucune photographie officielle du bébé Lilibet et ont publié très peu d’images claires d’Archie depuis qu’il a quitté la famille royale.

Ils ne sont pas tenus de partager des photos des enfants, et il est peu probable qu’ils le fassent en raison de leur désir de vivre une vie privée à l’abri des regards du public.

En 2016, Harry a publié une déclaration demandant à la presse de ne pas envahir la vie privée de la petite amie de l’époque, Meghan Markle, exprimant son inquiétude pour sa sécurité.

Ces dernières années, le duc a qualifié la presse de « toxique » et a condamné le traitement réservé à sa femme.