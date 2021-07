Meghan Markle et le prince Harry dans un « acte d’équilibre délicat » sur l’image d’Archie | Royale | Nouvelles

Meghan Markle «pourrait rejoindre» Harry à son retour au Royaume-Uni, selon un expert

Meghan et le prince Harry doivent faire face à un « acte d’équilibre délicat » en ce qui concerne l’image publique de leur premier-né, a déclaré la commentatrice royale Daniela Elser. Après avoir parcouru les images et les apparitions publiques les plus remarquables de l’enfant de deux ans, l’expert a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex devaient maintenir un juste milieu entre public et privé en ce qui concerne leur fils.

Elle a écrit dans news.com.au: “Maintenant, toutes ces sorties sont clairement très soigneusement contrôlées et calibrées qui équilibrent l’engagement de Harry et Meghan envers la vie privée de leur fils avec une acceptation tacite de l’intérêt public pour leur fils.

“C’est un exercice d’équilibriste délicat : trop le révéler et les Sussex s’ouvriront aux critiques selon lesquelles ils renoncent à leur engagement de lui donner une vie normale.

“Cependant, cachez-le et risquez l’ombrage et la grogne de leur légion de fans.

“Rien de tout cela n’est simple ou facile, mais jusqu’à présent, Harry et Meghan ont clairement reconnu le territoire très chargé que leur fils occupe et ont réussi à réussir l’acte de haute voltige.”

Meghan Markle et le prince Harry ont deux enfants (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry avec Archie en septembre 2019 (Image: GETTY)

Le duc et la duchesse de Sussex ont partagé une poignée de photos de leur fils au cours des deux dernières années.

Alors qu’ils ont décidé de ne pas organiser de séance photo sur les marches de l’hôpital de Portland à Londres où Meghan a accouché le 6 mai 2019, ils ont organisé un photocall avec une sélection de membres de la presse pour diffuser les premières images d’Archie deux jours après son arrivée.

Deux mois plus tard, Meghan et Harry ont également décidé d’interdire à la presse de photographier les invités arrivant au baptême d’Archie – mais ont publié deux photos de l’événement montrant certains des participants et le tout-petit.

Au cours des derniers mois, les Sussex ont également publié quelques clichés clairsemés de leur fils pour marquer des occasions clés telles que la première fête des mères et la fête des pères de Meghan et Harry.

Meghan Markle et le prince Harry présentent leur fils au monde en 2019 (Image: GETTY)

Et ils ont marqué le premier anniversaire d’Archie en partageant une vidéo sur le compte Instagram de Save the Children dans le cadre d’une initiative caritative lancée par l’association.

Dans le clip, Meghan a lu le livre Duck ! Lapin! à son fils ravi alors qu’il était assis sur ses genoux, tandis qu’un prince Harry gloussait derrière la caméra.

En décembre, les fans des Sussex ont entendu la voix d’Archie pour la première fois, alors que Meghan et Harry invitaient leur fils à parler au micro et souhaitaient une bonne année à tous les auditeurs.

En mars, le couple a partagé une très brève vidéo en noir et blanc montrant Harry et Archie courant ensemble sur une plage, diffusée dans le cadre de leur interview avec Oprah Winfrey.

Meghan Markle et le prince Harry avec Archie le 8 mai 2019 (Image: GETTY)

Archie s’est rendu en Afrique du Sud avec ses parents en septembre 2019 (Image: GETTY)

D’autres images du tot ont été partagées deux mois plus tard, lorsque Apple + TV a publié les cinq épisodes de la série docu de Mme Winfrey et Harry The Me You Can’t See.

Enfin, Meghan et Harry ont marqué le deuxième anniversaire d’Archie en publiant une photo du garçon sur leur site Archewell.com.

Le cliché en noir et blanc montrait Archie par derrière en train de regarder les ballons qu’il tenait.

Le cliché a été publié dans le cadre d’un appel de Meghan et Harry aux personnes à faire un don, s’ils le pouvaient, à la cause de l’équité des vaccins.

Alors que Harry et Meghan ont partagé quelques photos de leur premier-né au cours des derniers mois, ils n’ont pas encore publié de cliché de leur fille de cinq semaines, Lilibet Diana.

Archie est né le 6 mai 2019 (Image: EXPRESS)

Comme elle est née après la sortie des Sussex du cabinet, il n’y a aucune attente ou pression sur eux pour présenter officiellement leur fille au monde de si tôt.

Le prince Harry et Meghan ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale fin mars 2020, quelques jours après que la famille Sussex a traversé la frontière canadienne pour commencer leur vie post-royale en Californie.

Lors de l’entretien historique des Sussex, le prince Harry a déclaré à Mme Winfrey que le choix de quitter le cabinet était dû à un “manque de soutien et de compréhension”.

Mme Winfrey a également demandé au duc ce qui le ravissait dans sa vie quotidienne aux États-Unis.

Meghan Markle et le prince Harry ont déménagé en Californie fin mars 2020 (Image: GETTY)

Il a répondu: “Cette année a été folle pour tout le monde.

“Mais avoir un espace extérieur où je peux me promener avec Archie, et nous pouvons nous promener en famille et avec les chiens, et nous pouvons faire des randonnées – nous irons à la plage, qui est si proche – toutes ces choses sont juste…

“Je suppose que le point culminant pour moi est de le coller à l’arrière du vélo dans son petit siège bébé et de l’emmener faire ces balades à vélo, ce que je n’ai jamais pu faire quand j’étais jeune.

“Je peux le voir dans le dos et il a les bras tendus et il dit : ‘Whoo !’ bavarder, bavarder, bavarder, aller, “Palmier! Maison!” et tout ce genre de choses.”