Meghan Markle et le prince Harry démantelés par Colin Brazier alors qu’il soutient la reine des Sussex | Royale | Nouvelles

Colin Brazier a déclaré à GB News qu’il restait important que la famille royale et la reine soient vues en personne en Grande-Bretagne. Il a ajouté que la présence en ligne de Meghan Markle et du prince Harry est meilleure pour toucher un public plus large comme aux États-Unis.

M. Brazier a déclaré: “La reine, célèbre, a dit un jour qu’elle devait être vue pour être crue, mais il y a différentes façons d’être vue.

“Harry et Meghan semblent penser qu’une interview télévisée spectaculaire occasionnelle, une série Netflix ou un webinaire Internet suffiront.

“Et certainement, dans un vaste pays comme l’Amérique, atteindre un public en personne est difficile à faire.

“Mais en Grande-Bretagne, c’est faisable. Une étude de YouGov en 2017 a révélé que la reine, au cours de son long règne, avait été vue par 20 millions de Britanniques.

“20 millions de sujets qui la voient et qui en parlent ensuite à leur famille et à leurs amis.

“Ces 20 millions subissent un effet aggravant parce que, lorsque vous rencontrez la femme la plus célèbre du monde, vous voulez en parler aux gens.”

Il a poursuivi: “C’est un travail étonnamment difficile, le bain de foule. En 2019, le prince Charles à lui seul a fait 521 engagements publics. Cela implique beaucoup de sourire et d’écoute.

“Les Sussex veulent raconter des histoires, pas les entendre.

“Ils pourraient mieux raisonner une interview avec la reine de la télévision américaine, que des dizaines de fonctions avec un autre Lord Lieutenant. Mais sur notre petite île, voir peut toujours signifier croire.

“Pour moi, mieux vaut le bain de foule de Windsor que le Sussex qui s’est réveillé n’importe quel jour.”

