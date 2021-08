Meghan Markle et le prince Harry détruits par Queen Swipe: ” Manque de respect au-delà des mots ” | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle et le prince Harry ont envoyé des ondes de choc dans le monde entier plus tôt cette année après avoir fait plusieurs déclarations incendiaires lors d’un entretien avec Oprah Winfrey. Maintenant, un nouveau chapitre de “Finding Freedom”, un livre sur le couple écrit par les experts royaux Omid Scobie et Carolyn Durand, a été présenté dans PEOPLE. Il se lit comme suit: “Le commentaire de la reine” les souvenirs peuvent varier “” n’est pas passé inaperçu par le couple, qui, selon une source proche, n’était ” pas surpris ” que la pleine propriété n’ait pas été prise.

“‘Des mois plus tard et peu de responsabilités ont été prises’, a ajouté un ami de Meghan. « Comment pouvez-vous aller de l’avant avec ça ? »

Mais la principale auteure royale Angela Levin a été rendue furieuse par les suggestions du nouveau livre et a lancé une attaque cinglante contre Meghan et Harry.

L’expert, qui a rencontré et écrit un livre sur le prince Harry après avoir passé de longues périodes avec lui, s’est déchaîné sur Twitter : “Si cela est vrai, l’arrogance et le manque de respect du couple sont au-delà des mots.”

Au cours de l’interview explosive d’Oprah diffusée dans le monde entier, Meghan a affirmé qu’il y avait «des inquiétudes et des conversations» au sein de la famille royale au sujet du teint du fils du couple Archie avant sa naissance en 2019.

La duchesse a également déclaré depuis qu’elle avait rejoint la famille royale, elle souffrait de problèmes de santé mentale, notamment d’idées suicidaires.

Une déclaration rare a été rapidement publiée par le palais de Buckingham au nom de la reine, dans laquelle elle a déclaré: « Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

« Les questions soulevées, notamment celle de race, sont préoccupantes.

« Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

Le mari, le prince Harry, s’est assis aux côtés de la duchesse lors de l’interview, a ajouté: “Cette conversation, je ne la partagerai jamais.

“A l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué.”

Le couple ne nommerait pas le royal qui aurait fait les commentaires, Meghan avertissant que cela leur serait “très préjudiciable”.

Mais quelques jours après la diffusion de l’interview, Oprah a déclaré que le couple royal lui avait dit que ces remarques n’avaient été faites ni par la reine ni par son mari, le prince Philip.

Le frère aîné de Harry, le prince William, a rapidement mis en place une défense robuste lors d’une visite dans une école à Londres, insistant sur le fait que les membres de la famille royale ne sont « vraiment pas une famille raciste »

Les deux frères se sont ensuite réunis pour les funérailles de leur grand-père le prince Philip en avril.