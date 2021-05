Meghan Markle et le prince Harry devraient être déchus de leurs titres royaux – les aides s’en prennent | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a lancé une autre attaque contre la famille royale cette semaine, alors qu’il discutait avec l’acteur de Holywood Dax Shepard pour son podcast, Expert en fauteuil. Le duc a déclaré qu’il avait démissionné de son poste de royal senior pour briser le cycle de la «douleur génétique», après avoir critiqué les compétences parentales du prince Charles, de la reine et du prince Philip. Mais les assistants royaux n’en ont rien, qualifiant les commentaires d’une autre agression “honteuse” contre la famille royale et ont appelé à la suppression de Meghan et Harry de leurs titres royaux officiels.

Les initiés seraient irrités par les commentaires d’Harry sur son éducation royale, incitant les assistants à appeler le duc et la duchesse de Sussex à abandonner définitivement leurs titres royaux.

Un assistant a déclaré au Mail dimanche: «Les gens sont consternés qu’il ait pu faire cela à la reine alors que le duc d’Édimbourg est à peine dans sa tombe.

«Entraîner son grand-père là-dedans est tellement choquant et irrespectueux.

«Le duc de Sussex a maintenant passé beaucoup de temps à souligner qu’il n’est pas différent des autres et à attaquer l’institution qui, selon lui, lui a causé tant de douleur.

“Il y a un sentiment croissant que si vous n’aimez pas tant l’institution, vous ne devriez pas avoir les titres.”

Un autre initié royal a déclaré: “Ils devraient mettre les titres en suspens, afin qu’ils existent toujours, mais ne sont pas utilisés, comme ils ont accepté de le faire avec leurs RHS.

“Ils devraient simplement devenir Harry et Meghan. Et s’ils refusent de le faire, ils doivent expliquer pourquoi.”

