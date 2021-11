Meghan Markle et le prince Harry dirigent les enfants réfugiés afghans en chanson

Le jour des anciens combattants, des écoliers afghans d’une base militaire américaine ont eu une visite surprise et musicale avec quelques invités VIP : Meghan Markle et le prince harry.

Le jeudi 11 novembre, en l’honneur de la fête des États-Unis et du jour du Souvenir du Royaume-Uni et des nations du Commonwealth, le duc et la duchesse de Sussex ont visité les installations temporaires de la Force opérationnelle Liberty pour plus de 10 000 réfugiés d’Afghanistan, situées dans la base commune McGuire-Dix -Lakehurst dans le New Jersey.

Là, Meghan et Harry ont aidé les élèves dans leur cours d’anglais conversationnel et les ont même conduits dans une interprétation de la chanson classique pour enfants « Heads, Shoulders, Knees and Toes », l’une des préférées des étudiants, a déclaré le porte-parole du couple dans un communiqué. Le duc et la duchesse ont dit aux enfants que la chanson est aussi celle de leur fils de 2 ans Archie Harrisonchansons préférées de.

Meghan et Harry, également parents d’une fille de 5 mois Lilibet « Lili » Diane, a également parlé à des étudiants individuels et a interrogé le personnel sur les termes courants en dari, en disant à tout le monde : « Tashakur », ce qui signifie « Merci », a déclaré le porte-parole.