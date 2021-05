Meghan Markle et le prince Harry «donnent aux gens une raison de les critiquer» dans une nouvelle vie | Royal | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, a été critiquée pour avoir utilisé son titre royal sur le devant d’un livre pour enfants qu’elle a écrit inspiré par la relation entre son mari et son fils. La première publication de la duchesse de Sussex pour les jeunes s’appelle The Bench et traite du lien spécial entre un père et son fils – comme on le voit à travers les yeux d’une mère, a annoncé Puffin, une empreinte de Penguin Random House Children’s UK. Le commentateur royal Richard Eden a déclaré que Meghan et le prince Harry donnaient au public une «raison» de les critiquer.

S’adressant à Palace Confidential sur MailPlus, M. Eden a déclaré: «Ils continuent de donner aux gens une raison de les critiquer, je pense.

«Tout d’abord, j’ai du mal à suivre le rythme des Sussex.

«Une minute, ils critiquent la famille royale, ils les attaquent publiquement et la minute suivante, Meghan utilise ce titre royal sur son livre.

«Des tas de gens ont des titres.

«Il y a la biographe royale Sarah Bradford et elle est vicomtesse.

«Elle ne l’a pas utilisé sur la couverture de ses livres.

«Aussi le sujet, une minute ils sont devant les tribunaux pour la vie privée et le lendemain ils écrivent un livre inspiré par un poème qu’elle a écrit pour Harry pour la fête des pères et il s’agit de la relation d’un père avec son fils.

“C’est très étrange pour moi.”

“Cet argent va directement dans son Glomesh, c’est pourquoi cela devient très délicat quand elle commence à mettre le titre de la duchesse de Sussex sur le livre parce que c’est à des fins commerciales et que vous ne pouvez pas utiliser un titre royal à des fins commerciales.”

La reine a dépouillé Meghan et le prince Harry de leurs patronages royaux après avoir confirmé qu’ils ne reprendraient pas leur carrière royale en février 2021.

En 2020, Sa Majesté avait également ordonné au couple de mettre fin à l’utilisation de leur marque Sussex Royal, car les membres de la famille royale avaient coutume d’utiliser leurs titres pour travailler.

Les Sussex, qui ont récemment donné une interview explosive sur la famille royale, ont déclaré qu’ils avaient été coupés des fonds de la famille royale après Megxit.