Meghan Markle et le prince Harry engagent le même garde du corps que Taylor Swift .

Le prince Harry et Meghan Markle sont en visite à New York (Photo: . / REX)

Meghan Markle et le prince Harry ont été aperçus en train d’utiliser le même garde du corps qui s’est occupé de Taylor Swift, lors de leur récente visite à New York.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été vus flanqués des détails de la sécurité lors de leur court voyage dans la Grosse Pomme, dirigé par un ancien officier du NYPD connu sous le nom de Jimmy, qui s’occupe également de Taylor.

Jimmy ainsi qu’un autre homme de l’équipe de sécurité s’occupent souvent du chanteur, bien que l’on ne sache pas si Meghan et Harry l’ont embauché dans une entreprise pour leur voyage ou si les gardes ont été prêtés par Taylor elle-même.

Les agents de sécurité ont été vus à l’hôtel Upper East Side où Harry et Meghan séjournaient tous les jours de leur voyage, coordonnant leur protection à l’extérieur.

Jimmy est célèbre pour avoir gardé l’appartement de Taylor, qui a souvent été la cible de harceleurs du chanteur dans l’espoir d’apercevoir la star.

Dans un profil de 2014 de Rolling Stone, il a été révélé que l’immeuble n’avait qu’une seule entrée qui était souvent gardée par Jimmy, qui déverrouillait la porte pour les résidents et les visiteurs.

Taylor, photographiée ici avec son petit ami Joe Alwyn, assure la sécurité de son appartement à New York (Photo: GC Images)



On ne sait pas si le chanteur a prêté les gardes au couple royal (Photo: Rex)

L’immeuble abritait également Orlando Bloom et Steven Soderbergh, mais les autres résidents célèbres avaient l’habitude de traiter avec Jimmy tout en essayant d’entrer dans leurs propres propriétés.

Il a déclaré à l’époque: “La plupart des voisins savent ce qu’il en est maintenant.”

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Meghan et Harry, quant à eux, sont arrivés à New York mercredi lorsqu’ils ont été photographiés en train de prendre un verre dans leur hôtel de luxe, avant de visiter le World Trade Center ainsi que le mémorial du 11 septembre jeudi.

Le couple a également visité une école à Harlem et mangé dans un restaurant de soul food pendant leur voyage, avant de s’exprimer lors du concert de Global Citizen samedi soir, où ils ont demandé que davantage de vaccins contre les coronavirus soient mis à la disposition des pays en développement.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Harry retournera à New York pour remettre des prix aux anciens combattants quelques semaines seulement après le voyage avec Meghan



PLUS : Piers Morgan accuse Harry et Meghan d'”orgie éhontée d’autopublicité et d’accaparement d’argent”

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();