Meghan Markle et le prince Harry étaient sur le point de révéler le racisme royal dans une interview avec Oprah

Lors de leur entretien révélateur avec Oprah Winfrey en mars, le prince Harry et Meghan Markle ont choqué le monde lorsqu’ils ont allégué qu’un membre de la famille royale britannique avait soulevé des inquiétudes quant à la couleur de la peau de leur fils à naître, Archie. Bien que ni Markle ni Harry ne révéleraient l’identité des personnes impliquées dans les conversations, Markle ayant affirmé que cela leur serait “très préjudiciable” si leur identité était révélée, le couple serait sur le point de partager un nom, selon de nouveaux détails dans une édition mise à jour de la biographie Finding Freedom.

Dans la biographie mise à jour, consultée par Page Six, les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand allèguent que le couple royal, qui a notamment pris sa retraite en tant que membre de la famille royale en février de cette année, a envisagé de « partager ce détail » lors de l’interview. L’idée a finalement été rejetée par Markle, qui aurait dit à Winfrey : “Je pense que ce serait très dommageable pour eux.” Il a été rapporté précédemment que Harry avait cependant dit à Winfrey que “ni sa grand-mère ni son grand-père”, la reine Elizabeth et le regretté prince Philip, “ne faisaient partie de ces conversations”. La décision du couple de s’abstenir d’exposer les personnes impliquées dans les discussions est probablement un soulagement pour la famille royale, qui, selon un membre du personnel de Buckingham Palace, a vu sa réputation menacée par les allégations de racisme non résolues. Cette source a déclaré à Scobie et Durand qu'”il y a un sentiment que si elle est ignorée, elle disparaîtra, mais ils devraient sûrement maintenant avoir appris que cela n’arrive jamais ?”

Bien que la séance de mars avec Winfrey ait conduit à de nombreux moments explosifs, c’est peut-être la révélation sur les discussions entourant la couleur de la peau d’Archie qui a été la plus choquante. Markle a révélé que pendant qu’elle était encore enceinte d’Archie, elle et Harry ont appris que leur fils n’aurait pas de titre royal et n’aurait pas droit à la sécurité. C’est à peu près à la même époque, a-t-elle dit, qu’il y avait “également des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance”. Markle a déclaré qu’elle ne faisait pas partie de ces conversations, mais elles lui ont été transmises par l’intermédiaire de son mari, qui a ensuite déclaré à Winfrey qu’il n’était pas “à l’aise de partager” plus de détails sur les conversations qui ont eu lieu. Il a cependant déclaré que “c’était juste au début. À quoi ressembleront les enfants?”

Selon Scobie et Durand, les émotions au sein de la famille royale sont toujours “brutes” au cours de l’interview, bien qu’une source ait déclaré “où nous en sommes aujourd’hui par rapport à où nous étions il y a six mois, par rapport à où nous étions il y a 12 mois… il y a en fait des progrès. Il y a des efforts de tous les côtés.”