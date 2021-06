Meghan Markle et le prince Harry «étendent rapidement leur empire commercial», selon une source | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse espèrent persuader le gourou des affaires, Ollie Ayling, de travailler pour la famille royale en tant que consultant à temps plein. M. Ayling a déjà aidé l’ancienne chanteuse principale des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, à remporter de gros investissements et des soutiens.

Une source a déclaré au Sun: «Harry et Meghan étendent rapidement leur empire commercial et veulent que les meilleurs de l’entreprise les aident.

« Ollie Ayling a joué un rôle clé dans l’orientation de la carrière de Nicole, en lui faisant gagner de l’argent et en la gardant pertinente, il a donc été considéré comme un candidat parfait.

« Les Sussex sont déjà bien plus célèbres que les Pussycat Dolls.

« Maintenant, ils veulent une fortune plus importante que celle de Nicole. »

Harry et Meghan ont déjà signé un accord de 112 millions de livres sterling avec Netflix où le duc assumera le rôle de producteur exécutif d’une série documentaire sur les Jeux Invictus.

En outre, le couple a également signé un accord de 30 millions de livres sterling avec Spotify pour produire et héberger des podcasts.

Il a également été rapporté que Mme Markle a obtenu une avance de 500 000 £ pour son premier livre pour enfants « The Bench » publié le 8 juin.

On pense que depuis qu’ils se sont éloignés de la famille royale, le duc et la duchesse de Sussed ont rapporté plus de 230 millions de livres sterling.

Il a également aidé le chanteur à décrocher des rôles au cinéma dans les films Disney Moana et Ralph casse Internet.