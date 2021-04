Meghan Markle et le prince Harry félicités pour avoir fait «l’histoire» avec des «conversations difficiles» | Royal | Nouvelles

Meghan et Harry ont été félicités lors d’un talk-show américain pour avoir « fait l’histoire » alors qu’ils levaient le couvercle sur leur relation avec les hauts dirigeants et la société dans leur entretien avec Oprah Winfrey. L’ami et diffuseur de la duchesse de Sussex, Mme King, a participé jeudi au Drew Barrymore Show, où elle a discuté du résultat de la rencontre historique des Sussex avec Oprah.

Elle a déclaré à l’actrice et animatrice Mme Barrymore: «Je pense que cette interview a ouvert des conversations que beaucoup de gens n’étaient pas prêts à avoir ou ne voulaient pas avoir.

« Mais je pense qu’en fin de compte, il s’agit d’une famille qui veut être unie et être ensemble et j’espère que ce sera le cas. »

Mme Barrymore a sonné pour dire: «Et ayez des conversations difficiles».

«Oui, parfois les conversations sont très difficiles.

« En ce moment, je suis juste content pour eux, j’ai vu dans le journal l’autre jour qu’ils ont dit qu’ils prévoyaient un accouchement à domicile, je pense que c’est intéressant. »

Mme King a évoqué les affirmations d’une source selon laquelle le duc et la duchesse prévoient un accouchement à domicile avant l’arrivée de leur petite fille cet été.

La source a déclaré à Page Six: « Le plan de Meghan était d’avoir un accouchement à domicile avec Archie, mais vous savez ce qu’ils disent des plans les mieux préparés.

«En fin de compte, ses médecins lui ont conseillé d’aller à l’hôpital et tout ce qui l’intéressait était d’accoucher Archie en toute sécurité.

« Mais elle a une belle maison en Californie, c’est un cadre magnifique pour donner naissance à sa petite fille. »

Au cours de l’émission-débat, Mme Barrymore a également déclaré qu’elle pensait que Meghan et Harry avaient marqué l’histoire en abordant des sujets difficiles que la famille royale n’avait jamais abordés publiquement – faisant apparemment référence aux allégations de racisme formulées par le duc et la duchesse lors d’un entretien avec Oprah.

Elle a déclaré: «J’ai vraiment admiré entendre tous les détails et ouvrir cette conversation importante … et vraiment faire l’histoire dans une conversation qui refusait d’avoir lieu pendant des siècles.

« Je suis très heureux que le couvercle soit fermé. Il n’y a rien de sain à ne pas avoir ces conversations. »

A quoi Mme Gayle a répondu: « Il n’y a rien de sain quand vous ne parlez pas, alors souhaitons tous cela à tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire particulière. »

Ce n’est pas la première fois que Mme King parle de Harry et Meghan lors d’une émission sur CBS.

Une semaine après la diffusion de leur interview, le diffuseur est apparu sur la chaîne This Morning pour révéler qu’elle avait été en contact avec le duc et la duchesse, qui lui ont dit qu’Harry avait finalement parlé à son père et à son frère.

Elle a ajouté: « Je n’essaye pas d’annoncer les nouvelles, mais je les ai effectivement appelés pour voir comment ils se sentaient et c’est vrai qu’Harry a parlé à son frère et il a aussi parlé à son père.

« Le mot qu’on m’a donné était que ces conversations n’étaient pas productives mais ils sont heureux d’avoir au moins entamé une conversation. »

Au cours de leur interview à la bombe, le duc et la duchesse de Sussex ont parlé des raisons pour lesquelles ils ont quitté la famille royale, citant le racisme au Royaume-Uni comme l’un des principaux problèmes.

Meghan a également parlé d’un possible racisme au sein de la famille royale, affirmant que des «préoccupations» avaient été soulevées pendant qu’elle était enceinte d’Archie quant à «la noirceur» de sa peau.

Elle a ajouté que ces conversations se déroulaient en tandem avec des discussions sur la question de savoir si son premier-né avait le droit de devenir prince et d’avoir la sécurité.

Meghan et le prince Harry ont également discuté de la santé mentale, la duchesse de Sussex affirmant qu’elle avait tellement lutté en s’attendant à ce qu’Archie devienne suicidaire.

Meghan a affirmé qu’elle s’était vu refuser l’aide du palais et s’était tournée vers un ami de la princesse Diana qui comprenait la vie royale et pouvait la soutenir.

La reine a répondu à ces affirmations par une brève déclaration dans laquelle elle a déclaré que les Sussex étaient des membres « très aimés » de la famille.

Elle a ajouté: «Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.

« Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. »

Oprah With Meghan and Harry a été diffusé sur ITV à 21h le lundi 8 mars. Vous pouvez toujours regarder l’interview complète sur le hub ITV.

Toute personne aux prises avec des problèmes de santé mentale peut demander un soutien confidentiel aux Samaritains au Royaume-Uni au 116 123 ou visiter une succursale locale des Samaritains.