Meghan Markle et le prince Harry félicités pour avoir financé un événement de Noël dans le quartier | Royale | Des nouvelles

Le couple vit à Montecito, en Californie, depuis juin 2020 après avoir quitté ses fonctions royales en janvier 2020. En plus de la liste étoilée de voisins, dont Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres et Bruce Willis, Harry et Meghan auraient apprécié moments festifs passés avec tous leurs voisins pour le 4 juillet.

Au point que le couple a décidé de se payer un tout nouvel événement de Noël au sein de leur communauté de Montecito.

Mardi, Sharon Byrne, chef de l’association Montecito, a partagé quelques idées avec Good Morning Britain.

Elle a déclaré: « Je dois vous dire que Harry et Meghan ont sponsorisé notre tout premier défilé de vacances à Montecito.

« Ils ont été les premiers à le parrainer.

« Très bons voisins. »

Interrogée sur la façon dont ils s’étaient impliqués, Sharon a poursuivi : » Ils nous ont contacté l’année dernière, et nous leur avons donné de l’aide pour résoudre certains problèmes qu’ils rencontraient lorsqu’ils ont emménagé, et ils ont dit, comment devons-nous nous joindre et que faisons-nous. ?

« Ils sont venus au défilé du 4 juillet, et personne ne savait que c’était eux, et ils ont fait signe à tout le monde au défilé du 4 juillet, puis ils m’ont appelé, et ils ont dit que nous aimerions vraiment aider avec ça.

« Alors j’ai dit que nous avions un défilé de Noël à venir, pourquoi ne le faites-vous pas? Et c’est ce qu’ils ont fait », a-t-elle déclaré.

LIRE LA SUITE: La princesse Diana » a passé des heures » à trouver un cadeau de Noël » jokey » pour Harry

Il a ajouté: « Il s’agit maintenant de trouver cet équilibre travail-vie personnelle, ce qui est lié au lobbying de Meghan pour un congé parental payé.

« Ils en font eux-mêmes l’expérience. Ils savent que cela affecte tout le monde dans la famille. »

Lorsque Harry et Meghan étaient à New York, la maquilleuse a ajouté qu’ils « avaient hâte de rentrer à la maison » avec leurs deux enfants à Montecito, en Californie.