Meghan Markle et le prince Harry félicités pour leur « belle photo » alors que les fans jaillissent de Lilibet | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont publié jeudi une photo d’eux et de leurs deux jeunes enfants. Prise à la maison familiale de Montecito en été, elle montre Harry tenant Archie, deux ans, sur ses genoux et Meghan soulevant bébé Lilibet dans les airs. La « belle photo de famille », comme l’appelait un fan royal, a suscité d’innombrables commentaires sur le look décontracté des Sussex et leur choix de mots sur la carte de fête.

Pendant ce temps, l’utilisatrice Politicalwoman16, bien que complimentant le tir, a critiqué le fait que le couple ait décidé de répertorier les organisations qui ont bénéficié des dons des Sussex au cours de l’année dernière.

Le lecteur a déclaré: « Belle photo du mode de vie californien, mais j’aurais aimé qu’ils aient simplement souhaité à tout le monde un joyeux Noël et renoncé à la liste des dons de bienfaisance.

« Il s’agit toujours d’eux. »

Le message du duc et de la duchesse sur la carte disait : « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde.

« Archie a fait de nous une ‘Maman’ et un ‘Papa’, et Lili a fait de nous une famille. »