Meghan Markle et le prince Harry font face à la pression des États-Unis après les retours de flamme d’un «coup de relations publiques» 40×40 | Royale | Nouvelles

in

Harry est récemment apparu à la fin de la vidéo du 40e anniversaire de sa femme Meghan Markle, où la duchesse a annoncé une initiative de retour au travail pour les femmes. Le programme 40×40 vise à faire correspondre les amis célèbres de Meghan, dont Hilary Clinton, avec des femmes laissées au chômage par la pandémie. Le contributeur de Fox News, Raymond Arroyo, a expliqué: “La princesse de Montecito a célébré son 40e anniversaire cette semaine en sautant sur un appel zoom totalement impromptu, à la volée, avec son amie, la comédienne Melissa McCarthy.”

Il a ajouté: “Son initiée 40×40 demande à 40 de ses amies célèbres de donner 40 minutes pour encadrer des femmes afin qu’elles puissent retourner au travail.

“Tout le temps qu’elle est assise chez elle à Montecito. Ça doit être sympa.

“C’est une autre excuse pour la construction d’une marque.

“Ces gens n’ont pas besoin de 40 minutes avec une célébrité. Ils ont besoin de temps, pas d’une conférence TED. Ils ont besoin de vrais mentors.”

JUST IN: Royal Family LIVE: Meghan et Harry pourraient faire face à une réunion royale choquante

M. Arroyo a également attaqué des fouilles apparentes contre la tradition royale faites lors de la vidéo d’anniversaire: “Ce qui est le plus exaspérant à ce sujet, Laura, c’est la fausse routine royale.

“Jamais personne n’a publiquement décrié une institution comme la famille royale en essayant d’assumer ses pièges pour le profit et l’attention comme Meghan Markle l’a fait.”

Il a ensuite tourné son attention vers Harry, qui apparaît en arrière-plan de la vidéo dans la bobine de bêtisier incluse à la fin du clip.

On peut voir le duc jongler dans le jardin, que l’on peut voir à travers la fenêtre en arrière-plan, alors qu’il essaie de distraire sa femme.

Rebecca English, la correspondante royale du Daily Mail, a déclaré à Mail Plus’ Palace Confidential que Harry apparaît comme un “canard boiteux” dans la vidéo.

Elle a déclaré: “Vous avez un moment à la fin, avec une série de bêtises, où vous pouvez voir Harry essayer de rebuter Meghan en jonglant à la fenêtre.

“C’est en fait assez doux et drôle, mais cela le rend un peu comme un canard boiteux.

“Il s’amuse pendant que sa femme s’occupe de cette affaire sérieuse.”