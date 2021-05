Meghan Markle et le prince Harry font une annonce pour l’anniversaire de mariage | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé un projet caritatif qui construira un centre de secours communautaire en Inde pour aider à alléger le fardeau du coronavirus. La Fondation Harry et Meghan’s Archewell, en partenariat avec World Central Kitchen, installera le centre à Mumbai.

Ce sera le troisième d’une série de quatre centres de secours pour la fondation et World Central Kitchen, après les projets de la Dominique et de Porto Rico.

Selon une déclaration sur le site Web d’Archewell, le but du centre est de «fournir du soulagement et de la résilience (ainsi que la guérison et la force)» pour les communautés là-bas.

Il a ajouté: “Lors de crises futures, ces centres peuvent être rapidement activés en tant que cuisines d’intervention d’urgence – ou sites de vaccination – et, par temps plus calme, ils peuvent servir de centres de distribution alimentaire, d’écoles, de cliniques ou d’espaces de rassemblement communautaire pour les familles.”

Myna Mahila, une organisation indienne axée sur la santé des femmes et les opportunités d’emploi, est également basée à Mumbai et bénéficie du soutien de Meghan depuis plusieurs années.

Elle a visité la Fondation Myna Mahila en 2017, partageant ses expériences de voyage dans le magazine Time.

La fondation soutient les travailleuses des bidonvilles de Mumbai et a pour objectif de briser les tabous autour de l’hygiène menstruelle.

Avant leur mariage en 2018, Harry et Meghan ont choisi Myna Mahila comme l’une des sept organisations à recevoir des dons de mariage de la part de sympathisants.

Les Sussex se sont mariés lors d’une cérémonie époustouflante à la chapelle St George, au château de Windsor, et passeraient la journée ensemble en privé chez eux en Californie.

Harry et Meghan ont eu quelques mois tumultueux alors que l’impact de leur interview à la bombe avec Oprah Winfrey se faisait sentir.

Le couple devrait apparaître dans le premier épisode de la série documentaire sur la santé mentale du duc avec Oprah ce vendredi.

Dans la série Apple TV +, Harry explique à Oprah: “Prendre cette décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse. Dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, c’est un signe de force.”

La bande-annonce de la série, intitulée The Me You Can’t See, comprend des images d’Harry marchant pendant le cortège funèbre de sa mère Diana, princesse de Galles, alors qu’il n’était qu’un enfant.

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert, Harry a expliqué qu’il voulait «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance génétiques» pour le bien de ses propres enfants.

Parlant de Charles, il a dit: “Il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants?”