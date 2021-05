Meghan Markle et le prince Harry font une demande spéciale en l’honneur de l’anniversaire d’Archie ⋆ .

Pour honorer le deuxième anniversaire de leur fils Archie, Meghan Markle et Prince Harry ont mis au point un moyen très spécial pour leurs supporters du monde entier de montrer leur amour en soutenant une bonne cause.

«Nous avons été profondément touchés au cours des deux dernières années de ressentir la chaleur et le soutien de notre famille en l’honneur de l’anniversaire d’Archie», ont écrit jeudi Meghan, 39 ans, et Harry, 36 ans, sur leur site Internet de la Fondation Archewell.

«Beaucoup d’entre vous font des dons à des organismes de bienfaisance en son nom, et marquez l’occasion en donnant en retour ou en faisant un acte de service – tout cela par la bonté de votre cœur. Vous collectez des fonds pour ceux qui en ont le plus besoin et continuez à le faire de manière organique et désintéressée. Nous restons incroyablement reconnaissants. »

«Cette année, notre monde continue d’être sur la voie de la guérison du COVID-19. Pourtant, trop de familles sont encore aux prises avec les effets de cette pandémie », poursuit le message.

«Alors que certains endroits sont sur le point de guérir, dans tant de régions du monde, les communautés continuent de souffrir. À ce jour, environ 80% des près d’un milliard de vaccins contre le COVID-19 qui ont été administrés l’ont été dans des pays plus riches. Bien que nous puissions penser que la normalité est imminente, nous nous rappelons que dans une grande partie du monde, et en particulier dans les pays en développement, la distribution des vaccins n’a pas encore commencé. »

«Nous ne pourrons pas vraiment nous rétablir tant que tout le monde, partout, n’aura pas un accès égal au vaccin. Et avec cette intention, nous vous invitons à contribuer tout ce que vous pouvez – si vous en avez les moyens – pour apporter des vaccins aux familles des régions les plus vulnérables du monde », expliquent-ils.

«Pour un don de seulement 5 $, vous pouvez couvrir le coût d’une dose pour une personne dans le besoin. Et comme nous avons pu obtenir un soutien de contrepartie de la part d’un certain nombre d’organisations, ces 5 $ que vous donnez se transformeront automatiquement en 20 $ – couvrant le coût de quatre doses. Chaque dollar compte – non seulement cela aidera à sauver des vies, mais cela aidera aussi à sauver les familles et les communautés.

CAPE TOWN, AFRIQUE DU SUD – 25 SEPTEMBRE: Le prince Harry, le duc de Sussex, Meghan, la duchesse de Sussex et leur bébé Archie Mountbatten-Windsor rencontrent l’archevêque Desmond Tutu et sa fille Thandeka Tutu-Gxashe au Desmond

«Nous ne pouvons pas penser à une manière plus résonnante d’honorer l’anniversaire de notre fils. Si nous nous présentons tous, avec compassion pour ceux que nous connaissons et ne connaissons pas, nous pouvons avoir un impact profond. Même une petite contribution peut avoir un effet d’entraînement », conclut le couple, avant de finalement noter:« Ensemble, nous pouvons nous élever, nous protéger et prendre soin les uns des autres. »

Le couple a surpris leurs fans et supporters avec une photo jamais vue d’Archie, célébrant son anniversaire avec une adorable tête de boucles et une poignée de ballons.

LE DUC ET LA DUCHESSE DE SUSSEX / ARCHEWELL

En plus de célébrer le deuxième anniversaire de leur fils, le duo de titres attend également leur deuxième enfant, une fille, cet été.

«Ce sont tous les deux des parents extrêmement attentifs. Harry veut donner à Archie l’enfance qu’il a toujours voulue », a déclaré un initié à PEOPLE. «Ils passent une tonne de temps à l’extérieur, et Harry et Meghan adorent jouer – tout l’espace privé est un rêve pour eux.

