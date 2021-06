Meghan Markle et le prince Harry fustigés pour avoir « blâmé » la famille royale comme une « excuse » pour le Megxit | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Amérique et ont depuis frappé la famille royale dans une série d’entretiens. Mais l’auteur royal Phil Dampier a accusé le couple de ” blâmer ” les membres de la famille royale pour ” justifier ” leur décision sur le Megxit.

M. Dampier, auteur de Royally Suited: Harry and Meghan in Their Own, a également affirmé que l’ancienne actrice Meghan “n’avait jamais eu l’intention” de rester membre de la famille royale.

L’expert royal a déclaré au Sun: “Je ne pense pas qu’ils n’ont pas aidé à protéger Meghan et je ne pense pas qu’elle a été chassée par le racisme.

«Je ne pense pas que son cœur y était vraiment.

« Quand vous regardez certains des projets dans lesquels elle s’est impliquée et qu’ils étaient apparemment en train de planifier il y a quelques années.

« Personnellement, je pense qu’elle n’a jamais eu l’intention de rester dans la famille royale.

“Je crains que blâmer les membres de la famille royale et les courtisans et la façon dont ils ont été traités ne soit qu’une excuse pour ce qu’ils ont fait et pour justifier ce qu’ils ont fait.”

Les Sussex ont fait une série d’affirmations préjudiciables à propos de la famille royale dans leur interview d’Oprah Winfrey, diffusée en mars.

L’interview controversée révélatrice a plongé la monarchie dans une nouvelle crise un an seulement après le Megxit.

LIRE LA SUITE: Piers Morgan fait exploser Meghan alors qu’il jure de ” se battre jusqu’au palais “

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert le mois dernier, Harry a décrit être un royal comme “un mélange entre The Truman Show et être dans un zoo”.

Le duc a également semblé suggérer que Charles, la reine et le prince Philip avaient tous échoué en tant que parents – dans un coup dévastateur contre l’héritier du trône, le monarque et son défunt mari bien-aimé.

Harry a dit qu’il voulait « briser le cycle » de « la douleur et la souffrance génétiques » pour le bien de ses propres enfants.

Il a ajouté à propos de Charles: “Il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants?”

Dans sa série documentaire Apple TV, The Me You Can’t See, Harry a accusé la famille royale de “négligence totale” et a averti qu’il “ne serait jamais contraint au silence” à l’avenir.

Megxit a vu les Sussex démissionner en tant que membres de la famille royale en mars 2020.

Le couple s’est installé dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito et a conclu des accords lucratifs avec Netflix et Spotify alors qu’ils poursuivent une nouvelle vie de liberté personnelle et financière.