Meghan Markle et le prince Harry invités à renforcer la sécurité après les observations d’ours noirs | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont été avertis de renforcer leurs mesures de sécurité pour éloigner les animaux sauvages. Un rapport du Mirror indique que jusqu’à quatre ours noirs ont été aperçus près de la propriété.

Une alerte envoyée par un groupe de résidents locaux a été transmise au prince Harry et à Meghan Markle les avertissant des dangers.

Sharon Byrne, patronne de l’association Montecito, a déclaré lors d’une réunion en ligne : « Nous avons surnommé l’ours mâle Carlos et maintenant il a une Carla pour l’accompagner.

« C’est le printemps, ils se sont réveillés et ils ont été vus ces deux dernières semaines.

« Un à l’extrémité est de Montecito et un à l’extrémité ouest en l’espace d’une journée.

« Nous avons également aperçu la maman ours avec des oursons. »

L’alerte à l’ours noir a également donné des informations sur la façon de protéger et de sécuriser les animaux des résidents tels que les poulets, après qu’un ours a tenté d’attaquer un poulailler voisin le mois dernier.

Une habitante de Montecito, Penny Bianchi, a déclaré qu’elle avait réussi à chasser l’ours en « frappant des poêles à frire ensemble ».

Elle a ajouté que depuis l’attaque, elle a construit un poulailler « à l’épreuve des prédateurs » pour ses poulets.

Harry et Meghan ont également été invités à acheter des poubelles résistantes aux ours et à congeler les déchets alimentaires afin que l’odeur n’attire pas les ours.

Rebecca Barboza, biologiste de la faune au Département californien de la pêche et de la faune, a déclaré à ABC7 News que les observations d’ours pourraient devenir plus courantes en Californie à mesure que la population d’ours augmentait.

Elle a déclaré: “La population d’ours étend son aire de répartition, donc les ours apparaissent dans des zones où ils n’ont jamais vu auparavant.”

« Dans les zones urbaines, nous avons accès 24h/24 et 7j/7 à de la nourriture, de l’eau et un abri, et si vous y pensez dans la nature, un ours peut donner naissance à un ou deux oursons et ces oursons peuvent ne pas survivre jusqu’à l’âge adulte parce que leurs ressources sont limités.

“Mais dans la zone urbaine, leurs ressources sont fondamentalement illimitées, donc les ours sont capables de donner naissance à plusieurs oursons et ces oursons survivent jusqu’à l’âge adulte.”

La Californie a la plus grande population d’ours noirs aux États-Unis, les experts estimant leur nombre à 35 000 dans tout l’État.

Mme Barboza a souligné que les ours noirs ne sont pas intrinsèquement agressifs envers les humains et que dans l’histoire de la Californie, il n’y a jamais eu un seul cas enregistré de mort humaine causée par l’espèce.

Elle a ajouté : « La simple présence d’un ours dans le jardin de quelqu’un ne signifie pas nécessairement qu’il va se blesser.

« Ils ne s’intéressent qu’à la nourriture. Ils ne sont pas intéressés par les interactions avec les humains.