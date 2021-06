Meghan Markle et le prince Harry invités à retourner au Royaume-Uni pour le baptême de Lilibet | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont été encouragés à retourner au Royaume-Uni pour célébrer le baptême de leur nouvelle fille Lilibet Diana. Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont démissionné en tant que membres de la famille royale en mars 2020, n’ont pas encore publié de détails sur un futur baptême. Le commentateur royal Ian Lloyd a déclaré que cela aiderait à réparer les ponts et donnerait à la famille royale une chance de rencontrer le dernier ajout.

S’adressant à Palace Confidential sur Mail +, M. Lloyd a déclaré: “L’une des choses que nous devons attendre et voir est de savoir si le petit Lilibet est baptisé dans ce pays étant donné l’horreur des Sussex des événements de grande envergure.

“Ils pourraient vouloir que ce soit un événement discret avec les Clooneys et Oprah en Amérique.

“Mais s’ils décident de venir ici et de baptiser le bébé, nous aurons une photo si nous n’avons pas encore vu le bébé.

“Ce serait bien que la reine la rencontre, bien que cela soit documenté et bien sûr, le bébé pourrait porter les robes de baptême royales.

“Ce serait une manière diplomatique et agréable de construire des ponts pour réunir toute la famille pour célébrer l’arrivée de Lilibet.”

Lilibet est le surnom de la famille de la reine et ce choix rend hommage au monarque à une époque difficile pour les Windsor, qui pleurent la perte du duc d’Édimbourg.

Ils ont également fait face au chagrin et à la division après que les Sussex, qui ont démissionné en tant que membres de la famille royale l’année dernière, ont plongé la monarchie dans la crise avec leur interview explosive d’Oprah Winfrey.

Harry a fait d’autres commentaires controversés sur sa famille au cours des semaines suivantes et a également connu une rupture de longue date avec son frère William.

Dans un message de remerciement sur leur site Web Archewell, Harry et Meghan ont déclaré : “Le 4 juin, nous avons eu la chance d’accueillir notre fille, Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

L’attachée de presse des Sussex a confirmé que le bébé s’appelait Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.