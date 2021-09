Meghan Markle et le prince Harry: la couverture du temps se moque alors que «un groupe de vieux mecs» a choisi les Sussex | Royale | Nouvelles

Un commentateur royal a riposté aux affirmations selon lesquelles la place de Harry et Meghan dans la liste Time 100 montre qu’ils sont populaires aux États-Unis. Le blogueur royal Kinsey Schofield a expliqué que Harry et Meghan étaient nommés parmi les personnes les plus influentes du magazine Time avec Mark Dolan de GB News samedi soir. Meghan et Harry ont répondu à l’inclusion prestigieuse en disant qu’ils étaient “humiliés” de figurer dans la publication.

Cependant, Mme Schofield a suggéré que l’inclusion n’était pas un concours de popularité, soulignant que personne n’avait “voté pour ou choisi” les vedettes de la couverture du magazine.

Au lieu de cela, elle a affirmé que c’était “juste une bande de vieux mecs” qui avait pris la décision.

Le commentateur royal a déclaré: “Cela a vraiment pris d’assaut Internet, n’est-ce pas?

“Ce qui était vraiment fou pour moi, c’est que j’avais tous ces fans de Sussex dans ma boîte de réception, disant que nous vous l’avions dit.”

Elle a poursuivi: “Mais ce n’était pas un Américain choisi ou voté en couverture d’un magazine.

“Ce sont une bande de vieux mecs, qui dirigent le magazine Time, qui s’engueulent parce qu’ils incitent les gens à regarder depuis leur smartphone.

“Ce sont les amis des Sussex, ils sont l’une de leurs publications choisies avec lesquelles ils ont travaillé depuis leur déménagement en Amérique.

“Ils ont de bonnes relations ici avec les médias.”

M. Larcomde a ajouté: “Ils se sentiront anxieux à propos de la couverture et de tout ce que font Harry et Meghan, car cela semble toujours se refléter sur eux.”

La commentatrice australienne Daniela Elser a fait écho à cela, suggérant que le duc et la duchesse de Cambridge organisent une “contre-attaque” avec leurs efforts caritatifs.

Elle a ajouté: “Harry et Meghan risquent d’être contraints à une longue bataille de relations publiques avec la maison royale.”

Harry et William se joindront à d’autres membres de la famille royale pour rendre hommage au duc d’Édimbourg dans un film de la BBC.

Meghan, Kate Middleton et la reine n’ont pas participé au documentaire, qui sera diffusé mercredi à 21h sur BBC One.