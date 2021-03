Meghan Markle et le prince Harry laissent le fan royal «vraiment ému» avec «leur compassion» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont partagé un moment privilégié avec un adolescent «inspiré» par la «compassion» du couple. Le petit-fils de la reine et son épouse ont marqué la Journée internationale de la femme et le Mois de l’histoire des femmes en exhortant les autres à entreprendre des «actes de compassion».

Dans leur site Web de la Fondation Archewell, le couple a écrit: «Nous savons que le monde demande de plus en plus aux femmes chaque jour – en tant que salariées, dirigeantes, éducatrices, aidantes, etc. En reconnaissance de la Journée internationale de la femme, déchaînons une vague d’actes réels de compassion pour les femmes de votre vie et de votre communauté. »

Leur action pour la journée a été organisée en collaboration avec LA Works et la I Have a Dream Foundation, qui vise à aider les enfants à atteindre des niveaux d’enseignement supérieur.

Le couple s’est entretenu avec un adolescent qui était surpris d’avoir été connecté à eux.

La directrice générale de LA Works, Deborah Brutchey, a déclaré à PEOPLE: «Elle a eu ce moment de surprise et d’excitation lorsqu’elle a téléphoné avec le duc et la duchesse.

«Elle les connaissait, elle en savait beaucoup – elle avait beaucoup suivi l’histoire de Meghan, alors elle était très excitée d’avoir l’occasion de leur parler.»

Elle a ajouté: «C’était vraiment important pour elle parce qu’ils ont vu son potentiel en quelques minutes, ce qui a en fait vraiment annulé certains dommages qui avaient été précédemment causés par le doute d’un ancien enseignant.

«C’était tout simplement incroyable de voir comment ils ont pu se connecter et comment leur compassion, dans juste une courte conversation, a vraiment eu un impact et va l’inspirer pour toujours.»

Le duc et la duchesse ont également donné à la jeune femme des conseils sur la façon de surmonter les obstacles dans sa vie quotidienne.

Mme Brutchey a ajouté: «La conversation qu’ils ont eue portait vraiment sur la façon dont vous surmontez les défis de votre vie? Et comment rester fidèle à vos valeurs?