Meghan Markle et le prince Harry « luttent » pour tenter de devenir des « acteurs puissants » aux États-Unis | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex vivent en Californie après avoir pris leur retraite en tant que membres de la famille royale en mars 2020. Mais près de deux ans plus tard, la commentatrice royale Daniela Elser a affirmé que le couple « semble toujours avoir du mal à gagner du terrain car les dirigeants qu’ils semblent si désireux de être ».

Après avoir annoncé leur décision sur le Megxit, Mme Elser a déclaré qu’on pensait que Harry et Meghan « rejoindraient les échelons les plus élevés des paillettes américaines ».

Écrivant pour news.com.au, elle a déclaré: « Comme à peu près toutes les hypothèses que le monde a tenues au cours de ces premiers mois fébriles de 2020, rien ne s’est vraiment déroulé comme on le pensait, y compris les carrières post-palais des Sussex.

« Alors que nous sommes sur le point de commencer 2022, Harry et surtout Meghan sont des figures de plus en plus polarisantes qui n’ont pas réussi à construire le genre de large base de soutien que beaucoup, y compris moi-même, attendaient d’eux. »

Mme Elser a souligné l’interview controversée du couple avec Oprah Winfrey et les prochains mémoires révélateurs de Harry.

Elle a également évoqué le couple apparaissant sur la couverture du magazine Time en septembre et leur voyage dans la Big Apple ce mois-là.

Et Mme Elser a souligné que Meghan avait récemment contacté des politiciens américains pour faire pression en faveur d’un congé parental payé.

Le commentateur royal a déclaré: « Après avoir passé les deux derniers mois à essayer de faire pression pour un congé parental payé, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit qui ressemble même vaguement à une vague de soutien derrière la duchesse.

« Leur couverture de Time atrocement grinçante et leur tournée faussement royale de New York ne semblent pas avoir réussi à vraiment établir le duo en tant que joueurs puissants qu’ils semblent désespérément affamés d’être, (bien que la sortie du magazine ait engendré une tranche de moins de -mèmes flatteurs). »

Ils vivent dans un manoir à Montecito avec leurs deux enfants Archie et Lili.

Leurs nouvelles carrières incluent des accords lucratifs avec Netflix et Spotify.

En septembre, le couple est sorti à New York pour une série d’engagements de haut niveau.

Il s’agissait de la première apparition conjointe de Harry et Meghan depuis la naissance de leur fille en juin.

Pendant ce temps, la duchesse a été aperçue mercredi lors d’une petite virée shopping à Montecito.