Meghan Markle et le prince Harry ne seront pas « glacés » des célébrations de la reine | Royale | Nouvelles

Meghan et le prince Harry seront “absolument” comptés parmi les invités invités par la reine à se joindre à elle pour célébrer ses 70 ans sur le trône, selon des initiés. Une source a déclaré à Page Six : « Bien sûr qu’ils sont invités, c’est un événement familial !

Un deuxième initié a noté que « tant de choses » peuvent arriver en un an, ajoutant que la famille royale sera sûrement impatiente de rencontrer la petite fille de Meghan et Harry et de revoir Archie Harrison.

On s’attend à ce que Meghan et Harry soient invités à revenir au Royaume-Uni pour les célébrations officielles après qu’un initié a déclaré que le jubilé de platine historique causait un dilemme aux assistants du palais chargés de son organisation.

Ils ont affirmé au Sun : “Harry veut être là.

“Cela provoque déjà un mal de tête et va être très gênant.

« Où seront-ils positionnés s’ils se présentent ? À quels événements peuvent-ils assister ?

« Allons-nous les mettre sur le balcon de Buckingham Palace pour le défilé aérien ? »

Ils ont ajouté: “C’est une célébration des 70 ans de service de la reine à la nation et ne doit pas être éclipsé.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale fin mars 2020.

En tant que membres non actifs de la famille royale, ils ne peuvent plus effectuer de tâches et de visites royales.

Cependant, tout comme d’autres membres de la famille royale avec leurs propres emplois et carrières sans rapport avec la Couronne, tels que la princesse Eugénie et la princesse Béatrice, ils peuvent assister à des événements familiaux tels que Trooping the Colour.

Au début de 2020, avant que la pandémie de coronavirus ne frappe, la rumeur disait que les Sussex devaient retourner au Royaume-Uni pour marquer l’anniversaire officiel de la reine.

Le palais de Buckingham a annoncé plus tôt cette semaine son intention de marquer le tout premier jubilé de platine britannique en 2022.

Les célébrations s’étaleront sur un week-end férié de quatre jours commençant le 2 juin et se terminant le 5 juin.

Ils seront ouverts par le défilé Trooping the Color, qui réunira plus de 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens.

Ce sera le premier Trooping the Colour célébré sous sa forme traditionnelle depuis 2019 en raison de la crise du COVID-19.

Parmi les autres événements poignants mettant en vedette la participation de la famille royale, citons un service d’action de grâce pour le règne de la reine, qui se tiendra à la cathédrale Saint-Paul de Londres.

La famille royale rejoindra également la reine au Derby d’Epsom Downs, célébrant son amour pour les courses de chevaux.

Plus particulièrement, Buckingham Palace accueillera un concert le 4 juin.

Cet événement visera à réunir certaines des plus grandes stars du divertissement au monde pour célébrer les moments les plus significatifs et les plus joyeux des sept décennies de règne de la reine.

Avant les célébrations de l’année prochaine, le palais de Buckingham achève les préparatifs d’un défilé Trooping the Color dépouillé.

Pour la deuxième année consécutive, la reine célébrera son anniversaire officiel sans sa famille élargie et les membres du public.

Plutôt que de se rendre dans le centre de Londres, elle restera à Windsor et assistera à une cérémonie simplifiée qui se déroulera dans le quadrilatère de son château.

Cependant, contrairement à l’année dernière, elle ne regardera pas l’émission uniquement en compagnie de ses assistants, mais sera accompagnée de son cousin Edward, duc de Kent.