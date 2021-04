Meghan Markle et le prince Harry «ne sont toujours pas en bons termes» avec la famille royale | Royal | Nouvelles

Le prince Harry est de retour au Royaume-Uni et doit assister aux funérailles du prince Philip samedi. Meghan, qui est fortement enceinte, restera en Californie suite à un avis médical.

Les relations entre le duc et la duchesse de Sussex et d’autres membres de la famille royale ont plongé après qu’Harry et Meghan aient été interviewés par Oprah Winfrey.

Au cours du programme, la duchesse a révélé qu’elle souffrait de solitude et de pensées suicidaires depuis qu’elle avait rejoint la famille royale en 2018.

Elle a également affirmé que «des préoccupations et des conversations» avaient eu lieu au sein de la famille au sujet du teint d’Archie avant sa naissance.

L’allégation a fait sensation dans les médias, William affirmant que la famille royale n’était «pas du tout raciste» lors d’une visite à l’école.

S’adressant à E! une source proche de Meghan a affirmé que la duchesse aurait aimé assister aux funérailles sans la grossesse.

Ils ont déclaré: «Meghan aurait aimé pouvoir se rendre au Royaume-Uni pour soutenir son mari, mais on lui a conseillé de ne pas le faire en raison de sa grossesse.

«Elle aurait mis de côté toutes les tensions familiales pour être là avec Harry.

«Harry veut s’assurer que Meghan et le bébé sont en bonne santé et ne sont pas impliqués dans des situations stressantes.»

LIRE LA SUITE: Harry “ s’inquiète ” de laisser Meghan enceinte en Californie

Le duc d’Édimbourg était l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique.

S’adressant à nous chaque semaine, une source proche des Sussex a révélé que Harry était resté en contact étroit avec Meghan depuis son retour au Royaume-Uni.

Ils ont commenté: «Il lui manque déjà vraiment Meghan et Archie et les a visités tous les jours pour s’enregistrer.

«Il parle en fait à Meghan plusieurs fois par jour parce qu’il s’inquiète [about] la laissant quand elle est si avancée dans sa grossesse.

Après la comparution des Sussex à Oprah, le palais de Buckingham a publié une déclaration au nom de la reine exprimant ses regrets pour les difficultés du couple.

Cependant, il a ajouté «certains souvenirs peuvent varier» sur les événements décrits par le couple.

Mardi, la reine a repris ses fonctions royales quelques jours à peine après la mort de son mari.

Elle a organisé un événement pour marquer le départ de la personnalité la plus âgée de la famille, Lord Chamberlain William Peel.

Des militaires de l’armée, de la Royal Navy et de la Royal Air Force ont répété avant les funérailles.

Le cercueil sera transporté dans un Land Rover spécialement modifié, conçu par le prince Philip lui-même.

L’ancien chef du MI5, Andrew Parker, qui a récemment pris la relève en tant que Lord Chamberlain, coordonnera l’événement.