Meghan Markle et le prince Harry «n’étaient pas des branches centrales» de la famille royale, selon un expert | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale l’année dernière. Le couple a depuis déménagé aux États-Unis et cherche une vie plus indépendante et privée financièrement.

Cependant, un auteur royal a souligné que les Sussex n’étaient pas des «branches centrales» de la monarchie en raison de la position de Harry en ligne avec le trône.

Le duc n’est que sixième sur le trône après son père le prince Charles, son frère le prince William et les trois enfants de son frère.

Le biographe royal Andrew Morton a rejoint Roberta Fiorito et Rachel Bowie sur leur podcast Royally Obsessed et a discuté du rôle des Sussex dans l’entreprise.

Il a expliqué qu’en raison de la ligne de succession, Meghan et Harry étaient sur un chemin similaire à la sœur cadette de la reine, la princesse Margaret.

M. Morton a également affirmé qu’ils deviendraient probablement «plus hors de propos» lorsque les enfants du prince William grandiraient.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont trois enfants ensemble: le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux.

M. Morton a déclaré: « Harry et Meghan étaient des branches auxiliaires de la famille royale, ils n’étaient pas des branches centrales de la famille royale.

«Ils suivaient donc la même trajectoire que la princesse Margaret.

LIRE LA SUITE: La reine voulait qu’Harry évite de subir le même sort que la princesse Margaret

D’autres commentateurs royaux affirment que Meghan était une «énorme opportunité manquée» pour la famille royale.

Le mois dernier, la présentatrice de télévision britannique Trisha Goddard a déclaré à BBC Newsnight que la duchesse était «un énorme faisceau de lumière» en tant que royale senior.

Le diffuseur a déclaré: «Je pense que Meghan était une énorme opportunité manquée parce que Harry et Meghan criaient manifestement dans leurs oreillers sans être entendus.

«Et tout d’abord, j’ai pensé au départ après l’interview, je me suis dit ‘oh c’est ça, la famille royale a vraiment tout explosé’.»