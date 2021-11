Meghan Markle et le prince Harry n’ont annoncé que 2 émissions Netflix en un an depuis l’accord | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales, ont conclu un accord lucratif avec le géant du streaming en septembre 2020. Mais dans les mois qui ont suivi, Harry et Meghan n’ont annoncé que deux spectacles.

En avril, les Sussxes ont annoncé la première émission de leur contrat de plusieurs millions de livres – une série sur les jeux Invictus de Harry intitulée Heart of Invictus.

Et en juillet, il a été annoncé que Meghan serait productrice exécutive d’une émission d’animation intitulée Pearl, qui parle d’une fille inspirée par des femmes influentes à travers l’histoire.

La duchesse a déclaré: « Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en voyage de découverte de soi alors qu’elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie. »

Les dates de sortie n’ont pas encore été confirmées pour les deux émissions.

Netflix a déclaré que les Sussex avaient également « plusieurs projets en développement ».

Un porte-parole de Netflix a déclaré au Sun Online : « Archewell Productions a plusieurs projets en développement, mais les deux projets que nous avons annoncés sont Heart of Invictus et Pearl.

« Nous aurons plus d’informations sur les dates de première en temps voulu. »

Harry et l’ancienne actrice Meghan ont été appelés à abandonner l’accord avec Netflix en raison de la représentation de la famille royale par The Crown.

Harry et Meghan ont ajouté qu’ils étaient « heureux » de travailler avec Ted Sarandos, co-directeur général et directeur du contenu de Netflix, et son équipe « dont la portée sans précédent nous aidera à partager un contenu percutant qui déverrouille l’action ».

M. Sarandos a déclaré: « Nous sommes incroyablement fiers qu’ils aient choisi Netflix comme maison de création – et nous sommes ravis de raconter avec eux des histoires qui peuvent aider à renforcer la résilience et à accroître la compréhension du public partout dans le monde. »

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie de liberté personnelle et financière en Amérique.

Ils vivent dans un manoir à Montecito avec leurs enfants Archie et Lili.

Dans leur interview explosive d’Oprah Winfrey en mars, Harry a insisté sur le fait qu’il n’avait signé l’accord Netflix pour payer la sécurité après que sa famille « m’a littéralement coupé financièrement » à la suite de Megxit.

Le couple a également conclu un accord avec Spotify pour créer des podcasts alors qu’ils lancent de nouvelles carrières à travers l’étang.