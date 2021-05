Meghan Markle et le prince Harry « n’ont pas assez réfléchi » à l’impact sur Archie of Oprah | Royal | Nouvelles

Storm Huntley de Channel 5 a déclaré à Jeremy Vine qu’elle était préoccupée par l’impact des déclarations de santé mentale de Meghan Markle et du prince Harry sur leur fils Archie Harrison une fois qu’il aura grandi. Mme Huntley a souligné, en particulier, le commentaire fait à Oprah Winfrey concernant la duchesse de Sussex ayant des pensées suicidaires pendant la grossesse de son fils.

“Découvrir que votre mère était suicidaire pendant sa grossesse, je pense que ça va être assez difficile.

“Je ne pense pas qu’ils aient suffisamment réfléchi à ce que cela signifie pour leurs enfants.

“Je sais qu’ils essaient de les protéger en déménageant en Amérique, mais je me demande si c’est bien de les protéger.”

Dans une interview diffusée en mars 2021, Meghan Markle a déclaré à Oprah Winfrey : “Je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c’était très clair, réel et effrayant.”

Meghan Markle a donné naissance à leur premier enfant Archie en mai 2019.

Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné en tant que membres de la famille royale en mars 2020.

Le couple a depuis déménagé en Californie et a signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify.

En février 2021, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant en 2021.

Quand la vie est difficile, les Samaritains sont là, de jour comme de nuit, 365 jours par an. Vous pouvez les appeler gratuitement au 116 123 ou leur envoyer un e-mail à jo@samaritans.org.