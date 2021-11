Meghan Markle et le prince Harry « n’ont pas demandé la confidentialité » mais « feront valoir leurs droits » | Royale | Nouvelles

Un avocat représentant Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, a réitéré la position des Sussex sur la vie privée. Jenny Afia, qui est partenaire de la société londonienne Schillings, est apparue dans le deuxième épisode d’une heure du documentaire de la BBC « The Princes and the Press ».

Lors de sa comparution, le rédacteur en chef des médias du diffuseur national, Amol Rajan, 38 ans, a demandé à Mme Afia ce que les Sussex veulent vraiment en matière de confidentialité.

Mme Afia – qui aurait représenté Adele, 33 ans, Madonna, 63 ans, et Sir Elton John, 74 ans – a répondu en disant : « Ce ne sont pas eux qui disent qu’ils veulent de la vie privée.

«C’est quelque chose que les tabloïds ont dit à leur sujet qui s’est accroché.

« Ils ont pris des mesures lorsqu’il y a eu des violations flagrantes, des violations illégales de la vie privée.

« Bien sûr, ils l’ont ensuite contesté parce que cela correspond à leurs valeurs, mais cela ne signifie pas simplement parce que vous affirmez vos droits humains que vous devenez alors une sorte de moine trappiste et faites vœu de silence et vous n’êtes pas autorisé à le faire. discuter de quoi que ce soit.

« Ce n’est pas ainsi que fonctionne la confidentialité.

Elle a ajouté: « La confidentialité concerne le droit de posséder et de contrôler les informations personnelles que vous choisissez de partager avec quelqu’un. »

Le duc et la duchesse de Sussex avaient signé des accords séparés avec Netflix et Spotify à la suite de leur décision de quitter le cabinet.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

Les deux épisodes de « Les princes et la presse » sont disponibles sur BBC iPlayer.