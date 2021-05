Meghan Markle et le prince Harry ont «accentué le fossé» entre la reine et les autres membres de la famille royale | Royal | Nouvelles

Graham Smith a déclaré à Express.co.uk que l’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey avait creusé un fossé dans l’opinion publique entre la reine Elizabeth II et les autres membres de la famille royale. Le PDG de la République a également affirmé que les autres membres de la monarchie n’avaient pas le même niveau de respect du public que la reine. Republic est une organisation qui fait campagne pour l’abolition de la monarchie.

M. Smith a déclaré: «Je pense qu’il y a eu un contraste beaucoup plus net entre la reine et le prince Philip d’une part, qui représentent l’ancienne monarchie et ce que les gens considèrent comme la monarchie.

«Et le reste d’entre eux qui n’ont tout simplement pas ce genre de personnalité et de réputation, qui ne jouissent pas de ce genre de respect.

«Je pense que les histoires qui sont sorties de l’entrevue ont contribué à aiguiser ce fossé.

“Cela amènera beaucoup de gens à réfléchir à ce qui se passera après la mort de la reine.”

Le PDG de Republic a également déclaré que l’entretien du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah avait causé des dommages importants à la monarchie.

Il a dit: «Comme c’est royal sur royal pour ainsi dire, cela a soulevé beaucoup d’informations et de perspicacité sur la monarchie que les gens n’avaient jamais eu auparavant.

“Ils [the public] sont probablement légèrement choqués par la manière dont le palais est géré et les divisions au sein de la maison. “

Il a ajouté: “Je pense que [Oprah interview] leur a causé des dommages importants. “

«William a établi un soutien public considérable pour son rôle de futur roi et ses campagnes sur la santé mentale, la préservation des espèces sauvages menacées d’extinction et pour l’environnement sont excellentes et son partenariat avec Kate, la future reine consort, est extrêmement populaire.

“Avec le temps, leurs enfants et leurs conjoints s’acquitteront également de leurs fonctions royales.”

M. Fitzwilliams a ajouté: «Au cours d’une année moyenne, les membres de la famille royale réalisent quelque 2 000 engagements chaque année et ont plus de 3 000 mécénats.

“Ceux-ci sont convoités à juste titre.”