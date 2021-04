Meghan Markle et le prince Harry ont «  appelé tous les coups  » – les aides révèlent tout sur la paire | Royal | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry ont récemment affirmé qu’ils avaient peu de contrôle sur leur vie lorsque les membres de la famille royale, la duchesse soulignant qu’elle n’avait même pas accès à son passeport, ses clés de voiture ou son permis de conduire. Mais des initiés royaux se sont prononcés sur le comportement du couple avant de démissionner, et ont affirmé que le duc et la duchesse étaient en fait ceux qui « appelaient les coups ».

Dans les mois qui ont précédé Megxit, des sources royales ont déclaré que Meghan et Harry étaient désireux de se tailler un rôle qui leur permettrait de gagner leur vie tout en restant au sein de la famille royale.

Un initié a déclaré au Telegraph: «Il y avait un dialogue constant de la part du couple du genre:« Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ça?

« Vous ne pouvez pas nous empêcher de faire ce que nous voulons faire ».

«Ils appelaient les coups de feu et seraient ceux qui indiqueraient au bureau de presse quelle ligne mettre.»

Ces commentaires d’initiés vont à l’encontre des affirmations de Meghan dans sa récente interview avec Oprah Winfrey.

Au cours de la conversation de deux heures, le royal a accusé le cabinet de ne pas en faire assez pour la défendre contre une couverture médiatique négative.

Elle a également affirmé qu’elle avait peu de contrôle sur sa vie quotidienne et a déclaré qu’elle avait rendu plusieurs objets personnels.

La duchesse a déclaré: «Quand j’ai rejoint cette famille, c’était la dernière fois – jusqu’à notre arrivée ici – que j’ai vu mon passeport, mon permis de conduire, mes clés.

Harry a également expliqué ce qu’il ressentait en étant un royal senior, et a dit qu’il se sentait souvent « pris au piège ».

Il a dit à Oprah: «J’ai moi-même été piégé. Je n’ai pas vu de sortie.

« J’étais piégé mais je ne savais pas que j’étais piégé. »

Le duc, qui est le petit-fils de la reine, a ajouté qu’il était « piégé dans le système, comme le reste de ma famille le sont ».

Au cours de l’interview à la bombe, Harry a également affirmé que le couple « n’avait pas de plan » quand ils ont décidé pour la première fois de quitter la famille royale.

Mais le Telegraph a révélé que le couple était en pourparlers avec un service de streaming américain un an avant d’annoncer sa démission.

Le couple a tenu une série de réunions avec Quibi, une plateforme de divertissement aujourd’hui disparue, au début de 2019.

Une source au courant de la situation a déclaré au journal: « Il y avait des propositions bien développées en place avec Quibi à partir de début 2019. »

Express.co.uk a contacté le palais de Buckingham et les représentants des Sussex pour obtenir leurs commentaires.